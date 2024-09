Werbung

ASUS hat mit der Falchion Ace HFX eine neuste 65-%-Gaming-Tastatur vorgestellt, die mit einer Länge von 315 mm fast sogar die gleiche Größe wie eine 60-%-Tastatur hat. Die Tastatur ist mit vorgeschmierten magnetischen Schaltern ausgestattet, die ein solides Gefühl und eine schnelle wie präzise Leistung sicherstellen sollen. Das Design des "ummauerten Stiels" will dazu die Stabilität erhöhen und kann gleichzeitig Staub fernhalten. Was die Falchion Ace HFX allerdings besonders auszeichnet, ist ihr anpassbarer Auslösebereich, der es Spielenden ermöglicht, den Auslösepunkt von 0,1 bis 4,0 mm an ihre Spiel- und Tippgewohnheiten anzupassen. Die Einstellung dafür kann über die rückseitig angebrachte Multifunktionstaste und das Touchpanel oder über die Software Armoury Crate oder Armoury Crate Gear vorgenommen werden.

Die ROG HFX-Magnetschalter sind mit der Rapid-Trigger-Technologie weiter verbessert worden. Diese ermöglicht es dem Schalter, sich unmittelbar zurückzusetzen, wenn er nach oben bewegt wird. Diese Funktion will für Spielende von entscheidender Bedeutung sein, da sie ein maximales Strafing-Potenzial bei minimalem Aufwand ermöglichen kann. Darüber hinaus soll der Speed-Tap-Modus Richtungsänderungen in FPS-Spielen weiter verbessern. Wenn zwei entgegengesetzte Richtungstasten gedrückt werden, priorisiert Speed Tap die letzte Eingabe und gibt die vorherige Taste automatisch frei. Dadurch sollen Zeitlücken für Gegen-Strafing eliminiert werden, sodass Richtungsänderung sofort und präzise erfolgen können.

Um die Reaktionsfähigkeit bei minimaler Latenz weiter zu maximieren, liefert der zuständige USB-Mikrocontroller eine Abfragerate von 8000 Hz, was die Eingabe bis zu 8-mal schneller aktualisiert als bei den meisten anderen Gaming-Tastaturen. Dadurch kann die Eingabeverzögerung von einer typischen Millisekunde bei Standard-Gaming-Tastaturen mit 1.000 Hz auf bis zu 0,125 ms reduziert werden.

Die Tastatur verfügt daneben über fünf Dämpfungsschichten – zwei PORON und drei Silikonschichten –, die die Vibrationen beim Tastenanschlag absorbieren und Geräusche reduzieren sollen. Sie bietet außerdem eine Dual-Port-Flexibilität mit zwei USB-C-Anschlüssen zum Anschließen und Umschalten zwischen zwei PCs und wird mit einer Schutzabdeckung geliefert, die gleichzeitig als Auflage dient. Darüber hinaus verfügt die Tastatur über zwei Paar Füße, die drei ergonomische Neigungswinkel bieten, um der bevorzugten Tippposition der Spielenden gerecht zu werden.

Die ROG Falchion Ace HFX (deutsches Layout) ist ab sofort in Deutschland zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 219,9 Euro verfügbar.