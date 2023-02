Werbung

Razer hat mit der BlackWidow V4 Pro eine neue Full-Size-Tastatur für Spieler vorgestellt, die vor allem mit ihrer umfangreichen Ausstattung punkten soll. Versprochen wird nicht weniger als die "ultimative Gaming-Battlestation-Tastatur".

Schon seit 2010 bietet Razer Tastaturen aus der BlackWidow-Serie an. Die BlackWidow V4 Pro soll der bisherige Höhepunkt von Razers Gaming-Tastaturentwicklung sein. Dafür erhält sie unter anderem ein neues Razer Command Dial und eine besonders umfassende Razer Chroma RGB-Beleuchtung. Das Command Dial soll eine innovative Steuerung und Shortcuts für Programme und Spiele bieten. Acht Standardmodi decken z.B. den Wechsel zwischen Browser-Tabs und Zoomen ab. Benutzer können bis zu 100 eigene Modi erstellen - so könnte z.B. die Pinselgröße im Grafikprogramm angepasst werden. Der Modus wird per Klick umgeschaltet und durch die farbcodierte Hintergrundbeleuchtung des Drehrads angezeigt.

Zusätzlich erlauben insgesamt acht separate Makrotasten die Ausführung von komplexen Aktionen per Tastendruck. Fünf dieser Makrotasten sitzen links von den Haupttasten, drei weitere entlang der Tastaturkante. Auf einen Lautstärkeregler und Tasten für die Wiedergabesteuerung muss ebenfalls nicht verzichtet werden.

Als Schalter werden wahlweise Yellow Linear Switches oder die taktilen Green Clicky Switches von Razer verbaut. Beide Varianten sind auf bis zu 100 Millionen Anschläge ausgelegt. Im Inneren sollen zwei Schichten schalldämpfender Schaumstoff und werkseitig geschmierte Stabilisatoren die Tippakustik optimieren. Auf den Schaltern sitzen Doubleshot ABS-Tastenkappen.

Razer beleuchtet bei der BlackWidow V4 Pro nicht nur die einzelnen Tasten, sondern spendiert ihr zusätzlich auch eine 38-Zonen-Unterbodenleuchtung, die für eine noch stärkere RGB-Immersion sorgen soll. Dabei erstreckt sich die Beleuchtung auch auf die Handballenauflage. Diese haftet magnetisch an der Tastatur und soll mit ihrer weichen Kunstlederoberseite für Komfort sorgen. Die RGB-Beleuchtung wird über Razer Synapse gesteuert und mit anderen Razer Chroma RGB-fähigen Geräten und mit Chroma Connect-Produkten von Drittanbietern synchronisiert.

Die Oberseite der Tastatur wird aus 5052-Aluminium gefertigt und soll entsprechend hochwertig wirken. Die Tastatur kann mit zwei unterschiedlichen Anstellwinkeln genutzt werden. Zur Anbindung dient ein abnehmbares Kabel mit USB-C-Anschluss zur Tastatur. Die USB-Abfragerate liegt bei bis zu 8.000 Hz. USB 2.0-Passthrough wird unterstützt.

Razer gibt für die BlackWidow V4 Pro eine UVP von 269,99 Euro an. Auch erste Listungen im Handel liegen auf diesem Preisniveau.