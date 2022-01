ASUS ROG stellt neue Headsets, Eingabegeräte und ROG-Kleidung vor

Unter seinem ROG-Gaminglabel hat ASUS zur CES die Headsets der ROG-Fusion-II-Serie, die Tastatur ROG Strix Flare II Animate mit AniMe-Matrix-LED-Display, die ROG Chakram X und die neue ROG-AimPoint-Sensor vorgestellt. Für die passende Gaming-Kleidung soll ebenfalls gesorgt werden - und zwar mit dem ROG Gravity Hoodie und der ROG Pixel Game Jacket.

Die Gaming-Headsets ​ROG Fusion II 500 und 300

Die beiden Gaming-Headsets ROG Fusion II 500 und ROG Fusion II 300 sollen dank ihres D/A-Wandlers ESS 9280 mit Quad-DAC-Technologie hochauflösenden Sound bieten. Die 50-mm-Treiber versprechen deutliche Bässe, virtueller 7.1-Raumklang hingegen bessere Ortbarkeit. Die AI-Beamforming-Mikrofone unterdrücken laut ASUS in Kombination mit AI Noise Cancelation Umgebungsgeräusche und sorgen so für besonders gute Sprachverständlichkeit. ASUS beschreibt die Headsets als leichtgewichtig. Für optische Abwechslung sorgt eine RGB-Beleuchtung. Das ROG Fusion II 500 kann sowohl per 3,5-mm-Klinkenstecker als auch per USB-Typ-C- und USB-Typ-A-Stecker angeschlossen werden. Es ist sowohl für die Nutzung am PC, Mac als auch Konsolen wie PlayStation, Nintendo Switch, Xbox und Mobilgeräten geeignet. Dem ROG Fusion II 300 fehlt der 3,5-mm-Klinkenanschluss und der Game-Chat-Lautstärkeregler. Ansonsten soll es identisch sein.

​ROG Strix Flare II Animate und Strix Flare II: Gaming-Tastaturen mit und ohne AniMe-Matrix-LED-Display

Mit der ROG Strix Flare II Animate führt ASUS bei seinen Gaming-Tastaturen ein neues Feature ein. Dieses Modell erhält erstmalig ein AniMe-Matrix-LED-Display, das eigene Grafiken und GIF-Animationen anzeigen kann. Sie werden über die Armoury-Crate-Software eingerichtet. Dazu sollen die LEDs auch auch Systeminformationen und Audio-Visualisierungen anzeigen können.

ASUS verbaut seine eigenen, austauschbaren ROG-NX-Schalter. Darauf sitzen robuste PBT-Doubleshot-Tastenkappen mit mittlerer Höhe. 8.000 Hz Abfragerate sollen die Reaktionszeit auf 0,125 ms verkürzen. Für die Steuerung der Medienwiedergabe und Lautstärke gibt es separate Bedienelemente. Die abnehmbare Handballenablage sorgt nicht nur für Komfort, sondern wird auch noch beleuchtet und trägt somit zur Optik bei. Eine Tastenbeleuchtung darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Am USB-Passthrough-Anschluss der Tastatur kann ein weiteres USB-Gerät angeschlossen werden. Als etwas abgespeckte Alternative (und Nachfolger der ROG Strix Flare) soll zudem die Strix Flare II auf den Markt kommen. Ihr fehlen das Display, die austauschbaren Switches und die Beleuchtung an der Handballenauflage.

​ROG Chakram X: Die erste Maus mit ROG-AimPoint-Sensor

Die ROG Chakram X erhält als erste Maus den neuen ROG-AimPoint-Sensor. ASUS verspricht, dass dieser optische Sensor besonders reaktionsschnell und präzise arbeitet. Seine extrem hohe Auflösung von bis zu 36.000 DPI wird wohl aber kein Spieler wirklich nutzen wollen. Auch bei dieser Maus wird die Abfragerate auf 8.000 Hz angehoben. Angebunden wird die Maus per Kabel, per kabelloser 2,4-GHz-Verbindung oder per Bluetooth. Der konkave Joystick soll komfortabler und leichter zu erreichen und zu nutzen sein als beim Vorgänger. Er lässt sich sowohl in einem analogen als auch in einem digitalen Modus nutzen. Das Push-Fit-Switch-Socket-II-Design der Haupttasten ermöglicht ein Austauschen der Switches. Dabei können sowohl mechanische 3-Pin- als auch optische 5-Pin-Switches verbaut werden. Der Mausakku lässt sich sowohl über USB oder drahtlos mit einem Qi-Ladegerät laden.

ROG Pixel Game Jacket und ROG Gravity Hoodie: Kleidung für ROG-Fans

Schließlich sollen ROG-Fans sich auch stilsicher kleiden können. Die ROG Pixel Game Jacket wird aus French Terry-Fleece, einem weichen Jersey-Stoff, gefertigt. Die Kapuze kann je nach Vorliebe genutzt oder auch abgenommen werden. Das Design wird von einer Grafik geprägt, die an 8-Bit-Pixelgrafiken erinnern und der Jacke einen gewissen Old-School-Charme vermitteln soll. Die Jacke soll es in allen Größen von S bis XXL geben.

Bei dem ROG Gravity Hoodie aus French-Terry-Stoff darf eine Kapuze nicht fehlen. Sie ist laut ASUS sogar groß genug, damit sie auch über einen Kopf mit aufgesetztem Kopfhörer gezogen werden kann. Kleine Gegenstände lassen sich in einer großen Fronttasche verstauen. Das ROG-Muster auf der Rückseite reflektiert Licht und erhöht so die Sichtbarkeit im Dunkeln. Auch das Hoodie wird in den Größen von S bis XXL angeboten werden.

Bisher hat ASUS noch keine Preise für die neuen ROG-Produkte kommuniziert. Wenn sich das ändert, werden wir die News entsprechend ergänzen. Auch Bilder von ROG Pixel Game Jacket und ROG Gravity Hoodie werden wir nach Möglichkeit noch nachreichen.