ASUS legt bei ROG Gladius III und Gladius III Wireless Wert auf Langlebigkeit

Die Gladius ist die Top-Gaming-Maus von ASUS. Zur CES 2021 wurde nun die dritte Generation enthüllt - und zwar sowohl in einer kabelgebundenen als auch in einer drahtlosen Variante.

ASUS betont, dass man die Maus konsequent weiterentwickeln will. Die ROG Gladius III-Modelle erhalten eine neue Hybrid-Mausform, die für Palm-, Claw- und Fingertip-Grip gleichermaßen gut geeignet sein soll. Beide Modelle wurden deutlich abgespeckt. Die ROG Gladius III Wireless hat gegenüber dem Vorgänger von 130 auf 89 g abgespeckt. Die kabelgebundene Variante ist mit 79 g noch einmal leichter. Für ein möglichst widerstandsarmes Maushandling sollen zudem PTFE-Mausfüße und besonders flexible "ROG Paracord"-Kabel sorgen. Das Kabel der ROG Gladius III Wireless kann einfach vom USB-Typ-C-Anschluss der Maus abgenommen werden.

Insgesamt stehen sechs frei belegbare Tasten zur Verfügung. Die Hauptswitches sitzen in jeweils in einem "ROG Push-Fit Switch Socket II". Dadurch können sie einfach ausgetauscht werden. Das erlaubt den einfachen Wechsel von defekten Switches, aber auch individuelle Anpassungen der Switches. Neben 3-Pin-Switches können auch neue optische Switches mit fünf Pins verbaut werden. Ein Ersatz-Paar optischer Omron-Switches gehört bei der ROG Gladius III gleich zum Lieferumfang. ASUS liefert auch gleich ein Ersatz-Set an Mausfüßen mit. Als Sensor verbaut ASUS einen unbenannten neuen optischen Sensor mit 19.000 DPI, einer maximalen Mausbeschleunigung von 50 g und einer maximalen Mausgeschwindigkeit von 400 ips. Es wird 1:1-Tracking ohne Angle-Snapping versprochen.

Die ROG Gladius III Wireless soll im 2,4-GHz-Betrieb eine Latenz von unter 1 ms erreichen. Alternativ kann sie auch per Bluetooth 5.1 LE verbunden werden. Im Bluetooth-Modus erlaubt eine Taste den einfachen Wechsel zwischen gleich drei gekoppelten Bluetooth-Geräten. Zur Akkulaufzeit werden noch keine Angaben gemacht. Im vergrößerten Speicher der Maus finden bis zu fünf Profile Platz. Der Profilwechsel ist über eine Taste an der Mausunterseite möglich. Eine Aura-Sync-Beleuchtung mit drei Zonen illuminiert das Logo, das Scroll-Rad und ein Cyber-Motiv an der Seite.

Zu Preisen und Verfügbarkeit von ROG Gladius III und Gladius III Wireless macht ASUS noch keine Angaben. Einen Anhaltspunkt könnten die Preise der Vorgängergeneration geben: Eine ROG Gladius II Wireless ist beispielsweise aktuell für knapp 100 Euro erhältlich.