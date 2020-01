Sharkoon Light² 200: Die erste Leichtbau-Maus von Sharkoon

Extrem leichte Mäuse sind momentan angesagt - und diesem Trend folgt jetzt auch Sharkoon. Die Light² 200 ist die erste leichtgewichtige Maus des Herstellers.

Mit einem Gewicht von 62 g platziert sich Sharkoons Leichtgewicht zwischen der Cooler Master MM710 und der eben erst in Revision 2 getesteten Endgame Gear XM1. Um das Gewicht zu erreichen, nutzt Sharkoon eine Wabenstruktur an den Seitenteilen und an Ober- und Unterseite. Sie soll zusätzlich der Belüftung der Maushand zu Gute kommen. Wer zumindest die Oberseite geschlossen bevorzugt, kann sie problemlos austauschen. Denn die Oberseite mit Wabenmuster haftet magnetisch an ihrem Platz und eine geschlossene Schale gehört gleich zum Lieferumfang. Dass sich die Maus einfach öffnen lässt, soll die Reinigung erleichtern.

Austauschbar ist neben der Oberschale der DPI-Schalter. Die schwarze Taste kann durch eine blaue Taste oder durch eine höhere Variante in Rot ersetzt werden. Die Light² 200 wird mit fünf Mausfüßen aus PTFE und mit einem besonders flexiblem, textilummanteltem Kabel bestückt. Beides soll ein möglichst widerstandsloses Handling erlauben. Die nach rechts abfallende Form der Maus ist laut Sharkoon für eine Vielzahl von Grip-Stilen geeignet. Die Mausgröße von 120 x 66 x 42 mm soll sowohl zu kleinen als auch zu größeren Händen passen.

Herzstück der Maus ist ein PixArt PMW-3389. Der optische Sensor löst mit bis zu 16.000 DPI aus. Die Auflösung kann genauso über die Sharkoon-Software angepasst werden wie die Belegung der sechs Tasten oder die RGB-Beleuchtung am Mausrad und am unteren Ende. Unter den beiden Haupttasten werden Omron-Switches mit einer Lebensdauer von 20 Millionen Klicks verbaut.

Der Verkauf der Sharkoon Light² 200 soll ab sofort starten. Der Hersteller gibt eine UVP von 49,99 Euro an. Ein Testsample ist bereits auf dem Weg in die Redaktion.

