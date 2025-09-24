Werbung

Offenbar gibt es einen neuen Player am Markt für DDR5-Speicher namens "Origin Code". Die Kollegen von TechPowerUp haben gestern eine erste Presseveröffentlichung online gestellt. Leider gibt es scheinbar noch keine Homepage des Herstellers und die Google-Suche ist aufgrund des Namens ebenfalls nicht hilfreich.

Das erste Produkt von Origin Code sollen DDR5-Speicherkits namens "VORTEX" mit optionalem Lüfter sein. Die Bilder, bzw. Renderings zeigen einen hochglänzenden Headspreader, in den die RGB-Beleuchtung von der Stirnseite der Module in die Seiten zu verlaufen scheint. Optional scheint es möglich zu sein, drei Lüfter über den Modulen zu installieren. Solche Lösungen kennen wir aus der Vergangenheit von verschiedenen Herstellern. Die drei Lüfter mit jeweils 40 x 40 mm dürften sicherlich für ausreichend Frischluft, aber auch für eine entsprechende Geräuschkulisse sorgen. Die verwendeten Rotoren sollen sich laut Hersteller allerdings durch eine besondere Laufruhe auszeichnen. Wie gut, bzw. leise die Kühlung ist, wird man erst sehen können, wenn die Kits wirklich im Handel verfügbar sind.

Auch der Heatspreader soll – wenig überraschend – zur Kühlung beitragen. So wird es selbst ohne Lüfter möglich sein, die Module zu betreiben.

Die Kits von Origin Code sollen mit den folgenden Spezifikationen verfügbar sein:

6.200 MT/s CL26 32 GB (2x 16 GB)

6.000 MT/s CL26 (Dual EXPO Profiles, P2: 8.000 MT/s CL36) 48 GB (2x 24 GB)

6.000 MT/s CL26 192 GB (4x 48 GB)

6.000 MT/s CL30 256 GB (4x 64 GB)

Ab Mitte Oktober soll der Speicher im Handel sein. Damit dürfte der US-Markt gemeint sein. Ob die Kits auch hierzulande erhältlich sein werden, bleibt abzuwarten. Mit dem Marktstart soll es dann weitere technische Daten zu den Kits geben.