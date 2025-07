Werbung

Der französische Extrem-Übertakter bl4ckdot hat einen neuen Weltrekord für die höchste jemals erreichte DDR5-Speichertaktfrequenz aufgestellt. Mit einem einzelnen 24-GB-Modul des G.SKILL Trident Z5 DDR5-Arbeitsspeichers erzielte er dabei eine Frequenz von DDR5-12872. Um diesen Rekord aufzustellen, kam unter anderem eine Flüssigstickstoffkühlung zum Einsatz, zusammen mit einer Kombination aus einem ASUS ROG Maximus Z890 Apex als Mainboard und einem Intel Core Ultra 9 285K als Prozessor.

Die verwendeten Speicherchips auf dem G.SKILL Trident Z5 DDR5-Modul stammen laut Angaben von SK hynix und zählen in der Szene zu den leistungsstärksten DDR5-Chips am Markt. Die offizielle Validierung des Ergebnisses erfolgte sowohl über HWBOT als auch über CPU-Z, womit die Rekordmarke dokumentiert und international anerkannt ist. Damit übertraf bl4ckdot nicht nur seine bisherigen Versuche, sondern auch alle bisherigen Höchstleistungen in diesem Bereich.

bl4ckdot selbst ist kein Unbekannter. Er zählt mit zur Spitze der globalen Overclocking-Szene und hat sich über Jahre hinweg durch außergewöhnliche Leistungen einen Namen machen können. Als Teilnehmer der Live-Qualifikationen zum G.SKILL OC World Cup 2025 hatte er bereits mehrfach versucht, den Weltrekord im DDR5-Taktbereich zu brechen – sowohl vor als auch nach der Computex-Messe.