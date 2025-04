Werbung

Team Group hat mit der Einführung der T-FORCE XTREEM CKD ARGB DDR5 und T-FORCE DELTA CKD RGB DDR5 zwei neue Speichermodule vorgestellt, die an Gamer und Übertaktungs-Enthusiasten adressiert sind. Beide Modelle basieren auf der verbesserten Client Clock Driver Technologie, die eine stabile Systemleistung bei einer Übertaktungsfrequenz von bis zu 8400 MHz ermöglichen will. Die Module sind dazu vollständig kompatibel mit Intels Core-Ultra-Prozessoren und den Intel-800-Serienplattformen.

Der T-FORCE XTREEM CKD ARGB DDR5 ist mit einem Kühlkörper aus 2 mm dicker Aluminiumlegierung ausgestattet, der durch Aluminiumextrusion, CNC-Bearbeitung und eine schwarze sandgestrahlte Oberfläche eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie eine robuste, edle Optik bieten soll. Das modulare Design verfügt über einen zweiteiligen Lichtleiter, der in Kombination mit einem mehrschichtigen optischen Aufbau für auffällige ARGB-Effekte sorgen will. Das DELTA-Modell zeichnet sich durch ein von Tarnkappenjets inspiriertes Gehäuse mit geometrischen Konturen und einem RGB-Leuchtsystem mit ultraweitem 120-Grad-Winkel aus, das besonders bei Showcases und offenen Gehäusen ein visuelles Highlight sein soll.

Beide Speichervarianten unterstützen Intel XMP 3.0 und ermöglichen so ein unkompliziertes One-Click-Overclocking ohne tiefgreifende BIOS-Einstellungen. Für eine effiziente Energieverteilung soll ein verstärkter Power Management IC sorgen, der in Kombination mit wärmeleitendem Silikon die Temperaturkontrolle verbessern und so eine konstant hohe Leistung auch bei längeren Spielsitzungen liefern soll. Eine integrierte On-Die ECC-Fehlerkorrektur will zusätzlich die Datenintegrität und Systemzuverlässigkeit sicherstellen, während der RGB-Smart-Controller eine flexible Anpassung der Beleuchtung erlaubt. Die Module sind mit allen gängigen RGB-Plattformen führender Mainboardhersteller kompatibel und bieten eine umfassende Personalisierbarkeit.