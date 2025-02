Werbung

Der Speicherspezialist G.Skill erweitert sein ohnehin schon umfangreiches Angebot an DDR5-Kits um neue Varianten mit hoher Kapazität und verhältnismäßig hohen Taktraten und um solche mit besonders niedrigen Latenzen. In den vergangenen Wochen vorgestellt wurden Kits mit 6.000 MT/s und CL26 und CL28 in verschiedenen Kapazitäten sowie bei 6.400 MT/s CL30 mit 2x 48 GB.

Die nun vorgestellten Kits kommen auf 6.800 MT/s für Timings von CL32-42-42 und in einer 2x 48 GB Konfiguration – legen also noch einmal eine Schippe drauf. Wer den Fokus eher auf den Sweet-Spot beim Takt legt und dabei möglichst niedrige Timings erreichen will, für den sind die Trident Z5 mit DDR5-6400 und Timings von CL28-39-39 bei 2x 16 GB vielleicht die richtige Wahl.

Getestet werden die Kits auf einem ASUS ROG Maximus Z890 Hero mit einem Intel Core Ultra 7 265K und auf einem ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero mit einem Intel Core i9-14900K. Entsprechende XMP-3.0-Profile sind vorhanden. Mit welchen Spannungen die Kits betrieben werden, ist nicht bekannt. Wir haben dies beim Hersteller angefragt.

Die Kits sollen in den Varianten Trident Z5 Royal, Trident Z5 RGB und Ripjaws M5 RGB in den kommenden Wochen auf den Markt kommen. Einen Preis nennt der Hersteller nicht.