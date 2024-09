Werbung

Biwin hat seinen neuen DW100 RGB DDR5 OC CUDIMM vorgestellt. Der neue RAM mit CUDIMM-Technologie will mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 9.200 MT/s in Kombination mit einer niedrigen CAS-Latenz von CL42 glänzen. Das Modul soll laut Hersteller dabei speziell für High-Speed-Computing entwickelt worden sein und eine hohe Übertaktungsleistung liefern können.

Das getaktete, ungepufferte Dual-Inline-Speichermodul (CUDIMM) kann die Taktfrequenz und die Spannung dynamisch an die Arbeitslast und die Systemanforderungen anpassen. So soll es höhere Geschwindigkeiten als üblich erreichen können, während es gleichzeitig aber auch eine hohe Signalintegrität sicherstellen will. Das 10-Lagen-PCB soll dazu elektromagnetische Interferenzen minimieren sowie eine zuverlässige Stromversorgung liefern und das Risiko von Leistungsinstabilitäten verringern können.

Um die hohen Geschwindigkeiten stemmen zu können, verfügt der Biwin DW100 RGB DDR5 zusätzlich noch über ein effektives Wärmemanagement, welches sich aus einem neuen Drei-Lamellen-Kühlungsdesign zusammensetzt. Dieses soll die Luftkontaktfläche mit dem Kühlkörper maximieren. Der Kühlkörper selbst ist aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und mit einer zusätzlichen Elektrophorese-Beschichtung versehen. Dies soll die Wärme effektiv ableiten und für eine stabile Leistung auch unter extremen Bedingungen sorgen.

Optisch setzt das Modul auf eine anpassbare RGB-Beleuchtung. Die RGB-Beleuchtungssteuerung bietet dabei acht verschiedene programmierbare Zonen an, mit denen den Nutzern ein breites Spektrum an Farben und vielfältige Lichteffekte zur Verfügung stehen.

Der Biwin DW100 RGB DDR5 OC CUDIMM wird im 4. Quartal in ausgewählten Regionen mit einer Kapazität von 48 GB (2 x 24 GB) auf den Markt kommen. Der Preis ist noch nicht bekannt.