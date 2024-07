Werbung

G.Skill hat im Rahmen der neuen Trident Z5 Royal Neo-Serie, die für kompatible AMD AM5-Plattformen entwickelt wurde, weitere Speicher-Kits mit sehr niedrigen Latenzen angekündigt. Darunter befinden sich DDR5-6000 CL28-36-36-96 in 32GB (2x 16GB) und 64GB (2x 32GB) Kit-Kapazitäten sowie DDR5-6000 CL28-38-38-96 in 48GB (2x 24GB) und 96GB (2x4 8GB). In Kombination mit der AMD EXPO-Technologie, welche eine einfache Speicherübertaktung im BIOS ermöglicht, sollen sich die neuen Kits dabei vor allem an Enthusiasten und Overclocker richten.

Für diese ist das Speichertiming oder die Latenz ein Schlüsselfaktor, um die Leistung aus einem Speicherkit herauszuholen. Da es sich beim Speichertiming um die Verzögerung zwischen bestimmten Aktionen handelt, ist eine geringere Latenz erwünscht. Im Vergleich zur Standard-DDR5-Speichergeschwindigkeit und -Latenz von DDR5-4800 CL40 zielt diese neue DDR5-6000 CL28-Speicherspezifikation darauf ab, eine optimierte Kombination auf kompatiblen AMD AM5-Plattformen zu liefern.

Laut Herstellerangaben sollen die neuen Speicherkits ab August 2024 an G.Skill-Vertriebspartner weltweit ausgeliefert werden.