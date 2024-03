Werbung

Speichermodule und Flash-Speicher Hersteller ADATA, hat mit XPG eine Marke etabliert, die sich an Spieler, Technik-Enthusiasten und Overclocker richtet. Da übertaktete DDR-Speicher häufig hohe Temperaturen erzeugen, hat sich XPG der Entwicklung von Wärmebeschichtungen für Printed Circuit Boards (PCBs) gewidmet.

Da die Hitze durch Übertaktung die Systemstabilität, Leistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigen kann, sollen neue Beschichtungen die Temperaturen effektiv um mehr als 10 % reduzieren. Diese neue thermische PCB-Beschichtungstechnologie wird im zweiten Quartal 2024 für übertaktete High-End DDR5 Gaming-Speicher mit einer Taktrate von 8.000MT/s oder mehr eingeführt, um einen stabilen und effizienten Betrieb in dieser Speicherklasse zu gewährleisten.

Die Wärmeableitung auf der Leiterplatte basiert auf einer Technologie, die Wärmeleitung, Wärmestrahlung und Isolierung in eine optimierte Lötmaske integriert, die nicht nur isoliert, sondern auch Wärme ableitet und leitet, um eine ideale Kühlwirkung zu erzielen. Laut Hersteller erhöhen die Wärmestrahlungs- und Wärmeableitungseffekte dieser Beschichtung die Ableitungsfläche und die Effizienz der Kühlung und verlangsamen die Wärmeentwicklung auch bei hohen Taktraten. Tests unter realen Bedingungen zeigen eine 8,5 °C Temperaturreduzierung bei übertaktetem DDR5-Speicher mit PCB-Wärmeableitungsbeschichtungstechnologie im Vergleich zu übertaktetem Standardspeicher. Die Wärmeableitungseffizienz wurde so um 10,8 % verbessert.

XPG hat die Anwendung der Beschichtungstechnologie für übertakteten DDR5-Speicher mit 8.000MT/s oder mehr, einschließlich der neuen LANCER-NEON-RGB- und LANCER-RGB-Serien-Speichermodule, die voraussichtlich im zweiten Quartal auf den Markt kommen und offiziell auf der Computex 2024 vorgestellt werden, zur Priorität gemacht.

Zur finalen Vorstellung der Kits werden wir wissen, ob ADATA dies auch so umgesetzt hat. Erst heute haben wir einen Test der ADATA XPG LANCER BLADE mit 6.400 MT/s bei Timings von CL32-39-39 veröffentlicht, die aber selbst bei 1,4 V und mit den kleinen Heatspreadern keinerlei Probleme mit den Temperaturen hatten. Es bliebt also abzuwarten, welchen Effekt die Beschichtungstechnologie in der Praxis wirklich haben wird.