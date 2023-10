Werbung

Biostar wagt sich mit dem 16GB RGB DDR5 GAMING X in den Bereich Arbeitsspeicher vor und hat ein Speichermodul präsentiert, das sich vornehmlich an Spieler und Content-Creator richtet, die eine Vorliebe für ein farbenfrohes Lichtspiel im Inneren ihres PCs haben.

Das neue RGB-DDR5-GAMING-X-16GB-Speichermodul setzt auf eine Geschwindigkeit von 6.400 MHz und kommt als Single-Channel Ausführung daher. Es soll laut Biostar mit einer Spannung 1,4 V betrieben werden können. Die Stabilität seinerseits soll durch ein JEDEC-zertifiziertes PMIC garantiert werden, das eine zuverlässige Stromversorgung gewährleisten will. Die On-Die ECC-Unterstützung kann die Widerstandsfähigkeit des Systems durch Fehlerkorrektur erhöhen. Durch eine nahtlosen Kompatibilität mit Intel- und AMD-Plattformen und der Intel XMP- und AMDs EXPO-Technologie soll der RGB-DDR5-GAMING-X-Speicher für jede anfallende Aufgabe bestens gerüstet sein und bietet so auch diverse Übertaktungsmöglichkeiten mit nur einem Klick an. Die CAS-Latenzen gibt Biostar mit 32-39-39-80 an.

Neben seinen technischen Eigenschaften konzentriert sich der RGB DDR5 GAMING X vor allem auf ein visuelles Erlebnis, welches die Ästhetik von Gaming- oder Workstation-Setups mit seinen RGB-Lichtern zusätzlich aufwerten möchte. Die Kompatibilität mit Biostars RGB-sync-fähigen Mainboards öffnet hier Tür und Tor für eine harmonische Synchronisierung von Farben und Effekten.

Über Preis und Verfügbarkeit des neuen RGB-DDR5-GAMING-X-16GB-6.400MHz-Speichermoduls schweigt sich Biostar indes aus.