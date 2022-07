GeIL stellt DDR5-Module mit kleinen RGB-Lüftern im Heatsink vor (Update)

GeIL stellt mit der "EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory" eine Serie neuer DDR5-Module vor, die sich einerseits durch eine RGB-Beleuchtung auszeichnet, auf der anderen aber auch durch RGB-beleuchtete Lüfter im Heatsink. Die Speicherserie reicht von Transferraten von 4.800 bis 6.600 MT/s. Die Kapazitäten der Kits reichen von 32 bis 64 GB und dementsprechend haben die Module eine Größe von 16 bis 32 GB.

Genauer schlüsselt GeIL die technischen Daten der Module nicht auf. Die Spannungen reichen von 1,1 bis 1,25 V. Die Latenzen starten bei CL40 und gehen bis CL34.

Die Module sind in zwei Designs erhältlich: Einmal ein weißer Heatspreader und einmal ein schwarzer. Über den Modulen befindet sich nur der Heatspreader selbst, darüber bauen die Beleuchtung und besagte aktive Kühlung auf. Mit den kleinen Radiallüftern will GeIL besonders die PMIC-Schaltung (Power Management Integrated Circuit) in der Mitte der DDR5-Module kühlen.

Ob die Lüfter der Module immer arbeiten, oder erst ab einer bestimmten Temperatur beginnen sich zu drehen, ist nicht bekannt. Zudem ist unbekannt, ob die Umdrehungen der Lüfter temperaturgesteuert arbeiten.

GeIL gewährt eine lebenslange Garantie. Natürlich werden die XMP-3.0-Profile von Intel unterstützt. Über Preise und Verfügbarkeit gibt es keinerlei Informationen.

Update:

Die Kollegen von Hardware Canucks haben den Geil EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory getestet und dabei besonders auf die Temperaturen geachtet. Mit dem XMP-Profil von 6.660 MT/s bei 1,35 V erreichen die Module mit den Lüftern eine Temperatur von 52,3 °C. Schaltet man die Lüfter ab, sind es 55 °C.

Bei DDR5-5600 und ebenfalls 1,35 V haben die Kollegen noch einen weiteren Vergleich angestellt:

Geil EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory: 52 °C

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5: 51,3 °C

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5: 53,8 °C

Corsair Vengeance DDR: 52,9 °C

Einen wirklichen Unterschied machen die kleinen Lüfter in den Speichermodulen also nicht. Im Video wird auch ersichtlich, warum dies der Fall ist. Die Module sind mit einem dünnen Heatspreader versehen, die Lüfter pusten nur etwas Luft in den Raum über dem Heatspreader und zwischen dem PCB. Hinzu kommt, dass die Lüfter mit 10.000 Umdrehungen pro Minute arbeiten. Somit sind sie auch noch deutlich hörbar.