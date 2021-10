DDR5 Low-Profile: G.Skill stellt Ripjaws-S5-Serie vor

Auf die Vorstellung der Trident-Z5-Speicherserie und der High-End-Version DDR5-6600 mit Timings von CL36-36-36-76 ein paar Tage später folgt nun die eher für den mittleren Preisbereich vorgesehene Ripjaws-S5-Serie, die zudem aufgrund der geringen Höhe des Heatspreaders als Low-Profile-Variabte beworben werden.

Die Module der Ripjaws-S5-Serie verfügen allesamt über jeweils 16 GB und werden in Kits zu 2x 16 GB angeboten. Der flache Aluminium-Heatspreader ist dabei schlicht in schwarz oder weiß gehalten. Mit einer Höhe von 33 mm dürfte es in der Kompatibilität der Kühler zu bestimmten Kühlern und in flachen Mini-ITX-Systemen keinerlei Probleme geben.

Die Kits der Ripjaws-S5-Serie werden in Geschwindigkeiten von DDR5-4800, DDR5-5200, DDR5-5600 und DDR5-6000 angeboten. Die Timings liegen entweder bei 36-36-36-76 oder 40-40-40-76. Bei den niedrigen Timings liegt man hier also auf Niveau der Trident-Z5-Serie. Welche DDR5-Speicherchips hier zum Einsatz kommen, ist nicht bekannt.

Ab November sollen die Kits der Ripjaws-S5-Serie im Handel stehen. Zu den Preisen gibt es noch keine Angaben.