Patriot: Viper Gaming präsentiert neue RAM-Kits der Blackout- und Viper-Serien

Das Unternehmen Patriot veröffentlicht unter seiner Marke Viper Gaming 64 GB große DDR4-Speichermodul-Kits als Teil der Viper 4 Blackout- und Viper Steel-Speicherserien. Laut Hersteller sind die Zielgruppe der neuen Kits Spieler, Enthusiasten und Video- sowie Bildbearbeitungs-Profis. Die neuen Riegel aus dem Hause Patriot sind mit Geschwindigkeiten von 3.000 MHz bis 3.600 MHz erhältlich und lassen sich mit Intels XMP-2.0-Profil nutzen. Im Gegensatz zur Viper Blackout-Serie sind die 32-GB-Module der Viper-Steel-Serie optional in einer SODIMM-Ausführung verfügbar. Die Frequenzen belaufen sich von 2.400 MHz bis 3.000 MHz.

Roger Shinmoto, Vizepräsident von Patriot, gab zu Protokoll: "Unsere Viper 4 Blackout- und Viper Steel-Serien wurden in den vergangenen Jahren von einer Reihe von Hardware-Medien empfohlen und ausgezeichnet. Dies, in Verbindung mit dem positiven Kundenfeedback zu unseren 16-GB-Kits, hat uns dazu ermutigt, das Angebot um größere Module sowie 64-GB-Kits zu erweitern. Die neuen Kits sind nicht nur für Desktop-Gamer gedacht, sondern stellen in Form der Viper-Steel-SODIMMs auch eine ideale Wahl für Laptop-Nutzer und Mini-ITX-Systeme dar, da man in kleinen Formfaktoren am meisten von den 32-GB-Modulen profitieren kann."

Laut Angaben des Herstellers werden alle Viper-4-Blackout- und Viper-Steel-Module unter Verwendung von Premiumkomponenten und handgetesteten Speicherchips auf einer 10-lagigen Platine hergestellt. Die Kühlkörper der UDIMM-Module sind aus Aluminium. Des Weiteren gibt Patriot eine beschränkte lebenslange Garantie auf die neuen Speicherkits.

Aktuell sind sowohl die Viper 4 Blackout (PVB464G320C6K) mit 64 GB als auch diverse Viper-Steel-Kits bei Alternate ab Lager lieferbar. Die Preise variieren von rund 140 Euro bis 310 Euro, je nach ausgewähltem Speicherkit.

Preise und Verfügbarkeit Patriot Viper 4 Blackout DIMM Kit 64GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (PVB464G320C6K) Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 284,00 EUR Zeigen >>