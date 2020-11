iPad-Pro-Gerücht: Auf Mini-LED soll OLED folgen

Schon seit mehreren Monaten kursieren Gerüchte, nach denen Apple bei der nächsten iPad-Pro-Generation statt auf LCD-Bildschirme, auf Mini-LED-Displays setzen würde. Dabei soll Apple ein IPS-Panel verwenden, welches in der Hintergrundbeleuchtung zwischen 1.000 und 10.000 kleinen LEDs besitzt, die in hunderten Zonen gedimmt werden könnten. Dadurch sollen nicht nur deutlich höhere Kontraste erzielt werden können, sondern auch eine längere Akkulaufzeit.

Das südkoreanische Fachblatt The Elec behauptet nun an Informationen gekommen zu sein, die darauf schließen lassen, dass Apple bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 plant, iPads mit OLED-Displays auf den Markt zu bringen. Angeblich entwickeln Samsung und LG, die auch die OLED-Displays für die aktuelle iPhone-Generation liefern, momentan größere OLED-Bildschirme, die für Tablets gedacht sind und für Apple bestimmt sein sollen.

Sollte beides zutreffen, so könnte Apple im kommenden Jahr gleich zwei iPad-Pro-Modelle launchen. Eines im Frühjahr mit einem Mini-LED-Display, welches bereits im Herbst durch ein OLED-Display-Modell ersetzt werden könnte. Ein starkes Indiz für iPads mit OLED-Screens sind außerdem die aktuellen iPhones sowie die Apple Watch Series 6. Bei beiden Produkten setzt Apple bereits auf die organischen LEDs.

Es bleibt abzuwarten, ob Apple wirklich zwei iPad-Pro-Modelle innerhalb eines Jahres mit verschiedenen Display-Technologien vorstellen, oder aber ob sich der Konzern am Ende für nur ein Modell entscheiden wird.