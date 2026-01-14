Werbung

Valve hat weitere Details zur geplanten Verifizierung von Spielen für die neu angekündigte Steam Machine bekannt gegeben. Im Interview mit Game Developer erläuterte Designer Lawrence Yang, dass das Verfahren im Vergleich zum Steam Deck deutlich vereinfacht werden soll. So sollen Entwicklern künftig mit weniger technischen Vorgaben die Möglichkeit gegeben werden, Spiele bereitzustellen, die auf der neuen PC-Gaming-Konsole eine möglichst reibungslose und konsolenähnliche Nutzererfahrung bieten.

Dabei dient die Steam-Deck-Zertifizierung faktisch als technischer Referenzpunkt. Titel, die auf dem Handheld bereits problemlos laufen, erfüllen demnach auch die Erwartungen an die stationäre Steam-Machine-Hardware. Während allerdings beim Steam Deck die Leistung auf der vergleichsweise schwachen Handheld-Hardware, die Lesbarkeit von Texten auf dem kleinen Display oder die Nutzung einer virtuellen Tastatur geprüft werden, entfallen diese Kriterien auf der Steam Machine weitgehend.

Grund dafür ist die deutlich leistungsstärkere Hardware. Nach Angaben von Valve bietet die Steam Machine etwa die sechsfache Rechenleistung des Steam Decks und wird primär an externe Monitore oder Fernseher angeschlossen. Anpassungen der Benutzeroberfläche an kleine Displays oder spezielle Eingabemethoden sind daher in der Regel nicht erforderlich. Entsprechend genügt es, wenn ein Spiel bereits für das Steam Deck verifiziert ist, um automatisch auch den Status für die Steam Machine zu erhalten.

Für VR-Anwendungen, die eine separate Steam-Frame-Verifizierung anstreben, soll es aber einen eigenen Prüfprozess geben, welcher sich an den bestehenden Test- und Feedbackabläufen orientiert, die bereits für andere Verifizierungsprogramme genutzt werden.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Steam Machine steht weiterhin aus. Valve spricht bislang lediglich von einer geplanten Markteinführung im Frühjahr 2026. Ebenfalls hat Valve noch keine konkreten technischen Mindestanforderungen für das Steam-Machine-Verified-Label veröffentlicht.