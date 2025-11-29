Werbung

AYANEO hat mit dem Next II einen neuen Windows-Handheld vorgestellt, der wohl die aktuelle Top-Hardware zur Anwendung bringt. Ab wann der Handheld verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Aus diesem Grund kennen wir auch noch nicht die vollen Ausstattungsmerkmale bzw. die dazugehörigen Preise.

Ausgestattet werden kann der Next II mit einem Ryzen AI Max+ 395. Dieser verfügt über 16 Zen-5-Kerne und eine leistungsstarke GPU (Radeon 8060S) mit 40 RDNA-3.5-CUs). In dieser Konfiguration hören die Prozessoren auf den Codenamen Strix Halo und sind die wohl schnellsten Chips, die aktuell für Notebooks und Windows-Handhelds, vor allem aber kompakte KI-Systeme, angeboten werden. Wie hoch die Kapazität des LPDDR5X-8000 ausfallen wird, ist beispielsweise noch nicht bekannt. Hinsichtlich der TDP soll das System auf 85 W konfiguriert werden können. Entsprechend muss das Kühlsystem in der Lage sein, eben diese 85 W auch abführen zu können.

Ein weiteres wichtiges Ausstattungsmerkmal ist das Display. Es handelt sich um ein OLED mit einer eher ungewöhnlichen Auflösung von 2.400 x 1.504 Pixeln. In der Diagonalen kommt das Display auf 9 Zoll. Die Bildwiederholrate soll bei 165 Hz liegen.

Ebenfalls noch nicht bekannt ist, wie hoch die Kapazität der SSD ausfällt. Ähnliche Handhelds mit Strix Halo bieten hier bis zu 4 TB in Form einer M.2-SSD, angebunden über ein PCIe-4.0-Interface.

Angaben zu den Abmessungen und dem Gewicht macht AYANEO nicht. Dafür soll der verbaute Akku mit 115 Wh relativ groß ausfallen. Bei einer entsprechenden Leistungsaufnahme ist dies aber auch erforderlich, um auf die gewünschte Spielzeit zu kommen.

Preislich dürfte sich der Windows-Handheld Next II im Bereich dessen bewegen, was auch die Konkurrenz aufruft. Hier kosten 32 GB RAM und eine 1 TB SSD ab 1.500 US-Dollar. Die größeren Konfigurationen mit 128 GB Arbeitsspeicher und 2 TB kosten 2.500 US-Dollar. Auf dem Papier gehören die Windows-Handhelds auf Basis von Strix Halo zum Stärksten, was aktuell umsetzbar ist. Wie gut Windows diese Kraft aber in Form von FPS auf die Straße bringt, steht auf einem anderen Blatt.