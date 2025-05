Werbung

Knapp fünf Jahre nach ihrer Markteinführung steht die PlayStation 5 in Sachen Verkaufszahlen nahezu gleichauf mit ihrem Vorgängermodell, der PlayStation 4. Laut den aktuellen Geschäftszahlen für das am 31. März 2025 endende Quartal hat Sony im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 18,5 Millionen PS5-Konsolen verkauft, was einem Rückgang gegenüber den 20,8 Millionen des Vorjahres entspricht. Damit liegt die Gesamtzahl der verkauften PS5-Einheiten seit dem Launch im November 2020 bei 77,8 Millionen Stück – nur rund 1,2 Millionen weniger als die PS4 im gleichen Zeitraum ihrer Lebensdauer.

Zu beachten ist jedoch, dass die PS5 in ihren Anfangsjahren unter erheblichen Lieferengpässen durch die Pandemie litt, während die PS4 deutlich günstiger angeboten wurde. Während die PS4 fünf Jahre nach dem Start bereits für rund 200 US-Dollar erhältlich war, kostet die PS5 heute sogar mehr als zum Verkaufsbeginn.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2026 erwartet Sony rückläufige Verkaufszahlen von rund 15 Millionen PS5-Konsolen. Damit würde die PS4 im direkten Vergleich leicht die Nase vorn behalten, da sie in derselben Phase 17,8 Millionen Einheiten absetzen konnte. Allerdings prognostiziert Sony gleichzeitig einen Anstieg bei den Verkäufen hauseigener Spieletitel, unter anderem durch die bevorstehenden Releases von Ghost of Yotei, Death Stranding 2 und Marathon.

Ein wesentlicher Rückschlag für die Verkaufsprognose der PS5 ist die kürzlich verkündete Verschiebung von Grand Theft Auto 6 auf Mai 2026. Branchenanalyst David Cole von DFC Intelligence bezeichnete die Verzögerung als „echten Rückschlag“ für Sony, da viele Spieler den Titel als entscheidenden Kaufanreiz für den Umstieg von der PS4 zur PS5 gesehen hätten.

Angesichts weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheiten, gestiegener Produktionskosten, politischer Spannungen und US-Zollmaßnahmen von bis zu 30% auf in China produzierte Konsolen sieht der Branchenexperte Dr. Serkan Toto die Herausforderungen für Konsolenhersteller als hoch an. Trotz dieser Widrigkeiten beurteilt er Sonys Zahlen und den Ausblick als solide, was auch an der Beobachtung liege, dass Microsoft sich derzeit teilweise vom klassischen Hardwaregeschäft zurückzuziehen scheint.