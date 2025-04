Werbung

Nintendo hält Wort und veröffentlicht heute am 30. April und damit Ende April das neue Firmware-Update mit der Version 20.0.0 für die Nintendo Switch. Zu den neuen Funktionen zählen nicht nur die bereits angekündigten Virtual Game Cards, sondern außerdem das GameShare-Feature, überarbeitete und neue Icons in der unteren Navigationsleiste sowie die Möglichkeit, die Daten der bestehenden Switch zur neuen Switch-2-Konsole zu migrieren. Mit der vorhandenen Switch OLED haben wir uns die Änderungen genauer angesehen.

Zunächst einmal sei angemerkt, dass Nintendo die Navegationsleiste unten einerseits mit neuen, aber auch geänderten Icons versehen hat. An neuen Icons sind GameShare und Virtual Game Cards hinzubekommen. Farblich abgeändert wurden das eShop-Icon von gelb nach rot und das Neueigkeiten-Icon von rot nach grün. Etwas verwirrend ist hingegen, dass nun alle installierten Spiele - also sowohl physisch als auch digital - das kleine, blaue Game-Card-Symbol erhalten haben.

GameShare ist ein neues Feature, das ausschließlich von einem Nutzer der Switch-2-Konsole initiert werden kann. Diese Einladung kann von jedem Nutzer einer Switch oder Switch 2 angenommen werden. Mit GameShare können kompatible Spiele mit anderen Switch-Konsolen im lokalen Netzwerk direkt geteilt und gespielt werden. Lediglich der Switch-2-Nutzer muss das kompatible Spiel besitzen. Um GameShare selbst zu initiieren, muss der Switch-2-Nutzer das kompatible Spiel zunächst normal starten und schließlich GameShare ingame ausführen.

Inwiefern es ein Konsolen-Limit für das GameShare-Feature existiert, nennt Nintendo nicht.

Virtual Game Cards

Das eigentliche neue Feature sind dann die bereits zuvor kommunizierten Virtual Game Cards. Jedes digital erworbene Spiel wird in eine Virtual Game Card verwandelt, die sich einerseits an Familien/Freunde-Gruppen mit zuvor festgelegten Mitgliedern auf Nintendo-Account-Basis verleihen lassen. Doch auch an andere Switch-Besitzer außerhalb dieser Gruppe lassen sich diese Virtual Game Cards bis zu 14 Tage lang verleihen. Unabhängig davon, ob das geliehene Spiel digital wieder zurückgegeben wird, bleiben die 14 Tage bestehen. In jedem Fall müssen sich zum Verleihen der Spiele die Switch-Konsolen imselben, lokalen Netzwerk befinden und auch ein Nintendo-Account wird benötigt.

Nach diesem Zeitraum verschwindet das geliehene Spiel wieder aus der Bibliothek, die gespeicherten Speilstände bleiben jedoch erhalten und gehen nicht verloren.

Migration zur Switch 2

Ab dem 5. Juni wird die neue und ausführlich vorgestellte Switch-2-Konsole erscheinen und für einen komfortablen Übergang von der alten zur neuen Switch-Konsole musste sich Nintendo etwas einfallen lassen. In den Systemeinstellungen und im Menüpunkt "Konsole" ist als vorletzte Funktion "Systemtransfer zu Nintendo Switch 2" hinzugefügt worden. In einem übersichtlichen Assistenten wird der Nutzer durch die einzelnen Schritte geleitet. Im ersten Schritt muss natürlich sichergestellt sein, dass die neue Switch 2 eingeschaltet ist, sich imselben lokalen Netzwerk befindet und dass der Login in den passenden Nintendo-Account erfolgt ist.

Im ersten Schritt werden alle Nutzer, alle Speicherdaten, Screenshots, Videos und Systemeinstellungen an den Nintendo-Server gesendet. Dabei muss sich die Konsole entweder in der Docking-Station befinden oder an ein Netzteil angeschlossen sein. Ist der Daten-Upload erfolgt, kann die vorherige Switch-Konsole mit diesen Daten nicht mehr genutzt werden und wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bei der neuen Switch 2 können diese zuvor hochgeladenen Daten vom Nintendo-Server dann heruntergeladen werden.

