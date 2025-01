Werbung

Auf der diesjährigen CES in Las Vegas gibt es auch für Gaming-Fans einiges zu sehen. Neben verschiedenen Peripherie-Geräten und natürlich Hardware gaben zum Beispiel Microsoft und LG bekannt, dass man in Zukunft die Xbox-App auf die Smart-TV-Geräte des Konzerns bringen wird. Aber auch Nintendo-Fans erhalten gute Nachrichten.

Zubehörhersteller Genki zeigte einen Dummy der kommenden Handheld-Konsole. Dabei handelt es sich noch nicht um ein funktionsfähiges Modell, sondern lediglich um einen Platzhalter. Genki gibt jedoch an, dass die Nachbildung dem finalen Design exakt entspricht. Zusätzlich wurden die neuen Joy-Cons einzeln gezeigt. Aber auch hierbei handelte es sich um Repliken, die lediglich das Aussehen zeigen.

Auf der Webseite von Genki zeigt ein kurzer Clip den Dummy im Detail. Viele Informationen werden dort aber nicht gegeben. Es wird lediglich von der nächsten großen Evolution im Gaming gesprochen. Aufgrund des Gezeigten lassen sich jedoch einige Mutmaßungen bezüglich der Konsole anstellen.

So wird das Gerät wohl größer als der Vorgänger. Mit einem Display von rund 8 Zoll Größe würde dies zu Leaks passen. In Bezug auf die Joy-Cons unterscheiden sich die neuen Informationen jedoch von den zuvor angestellten Vermutungen. Es sieht nämlich so aus, als könnte man diese doch nicht magnetisch anbringen. Im Clip von Genki werden diese immer noch mechanisch verbunden. Lediglich die Art der Befestigung hat sich geändert. Die Funktion des neu aufgetauchten, zusätzlichen C-Knopfes am rechten Joy-con ist unklar.