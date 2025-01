Werbung

RetroTINK hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Videospiele auf modernen Geräten wiederzubeleben. Hinter dem Projekt steht der Elektroingenieur Mike Chi. Für ihn spielen besonders zwei Punkte eine große Rolle: Die Geräte sollen bezahlbar bleiben und gleichzeitig eine möglichst hohe Videoqualität bieten. Im Jahr 2018 hat RetroTINK das 2X auf den Markt gebracht. Der Line-Doubler wandelt das Signal von Retro-Konsolen in ein Format um, das moderne Fernsehgeräte mit minimaler Verzögerung und visuellen Verzerrungen anzeigen können. Seither wurden etliche weitere Geräte veröffentlich, die teilweise bereits ausverkauft sind.

Die bisher neueste Schöpfung der Firma ist der RetroTINK 4K. Dieser ist für 750 US-Dollar im Shop von RetroTINK erhältlich. In einem Post an Silvester hat Mike Chi nun eine neue Version des Gerätes angekündigt. Darin verrät der Entwickler, dass der neue RetroTINK 4K CE noch im ersten Halbjahr 2025 erscheinen wird. Mit der Ankündigung wird das bisherige Gerät in PRO umbenannt, um beide unterscheiden zu können.

Die neue Variante basiert auf demselben Hardware- und Firmware-Framework wie der 4K PRO, mit einem kleineren FPGA. Auf diese Weise konnte die Firma die Herstellungskosten erheblich reduzieren. Laut Entwickler ist die Herstellung der Geräte bereits abgeschlossen. RetroTINK wartet nur noch auf die Lieferung des endgültigen Zubehörs. Dazu zählen SD-Karten, Fernbedienung und Außenverpackung, die natürlich mit zum Lieferumfang gehören. Sobald man alle Materialien zusammen hat, soll der Verkaufsstart bekannt gegeben werden.

Der größte Unterschied zwischen dem RetroTINK 4K Pro und dem 4K CE ist der Preis. So soll der CE zum Preis von 475 US-Dollar an den Start gehen. Der frühestmögliche Verkaufstermin wird mit Ende Februar oder März angegeben.

Alle weiteren Informationen und Updates zum Lieferstatus gibt es auf der offiziellen Webseite.