Microsoft arbeitet an Support-Chatbot für seine Konsolen

Microsoft testet derzeit einen neuen KI-gesteuerten Xbox-Chatbot, der zur Automatisierung von Support-Aufgaben eingesetzt werden kann. Wie The Verge, über Quellen, die mit Microsofts Plänen vertraut sind, erfahren haben will, testet der Softwareriese aktuell einen animierten KI-Charakter, der bei der Beantwortung von Xbox-Supportanfragen helfen soll.

Der Xbox-KI-Chatbot ist dabei laut den Quellen mit Microsofts Support-Dokumenten für das Xbox-Netzwerk und -Ökosystem verbunden und soll Fragen beantworten und sogar Spielrückerstattungen von Microsofts Support-Website bearbeiten können.

Dabei soll der Chatbot seinen Nutzern einfache und schnelle Hilfe zu Support-Themen in natürlicher Sprache offerieren, indem er Informationen von bestehenden Xbox-Support-Seiten übernimmt. Damit ähneln die Antworten des Xbox-Chatbots letztlich auch dem, was Microsoft seinen Kunden nahelegt, um Support-Aufgaben zu automatisieren.

Der Konzern hat überdies in den letzten Tagen den Testpool seines neuen Xbox-Chatbots erweitert, was darauf hindeutet, dass der "Xbox Support Virtual Agent" in nicht allzu ferner Zukunft Supportanfragen für alle Xbox-Kunden bearbeiten könnte.

Microsofts Prototyp eines Xbox-Chatbots ist dabei Teil eines umfassenderen Vorhabens innerhalb von Microsoft Gaming, KI-gestützte Funktionen und Tools für die Xbox-Plattform und die Entwickler-Tools bereitzustellen. Das Unternehmen soll auch daran arbeiten, KI-Funktionen für die Erstellung von Spielinhalten, den Spielbetrieb und die Xbox-Plattform und -Geräte bereitzustellen.

Allerdings haben Xbox-Mitarbeiter diese umfassenderen KI-Bemühungen für Microsoft Gaming noch nicht öffentlich bestätigt, was wohl auch daran liegt, dass das Unternehmen mit der Präsentation von KI in Spielen aktuell noch vorsichtig umgeht. Dass das Thema KI aber auch bei den Konsolen fester Bestandteil werden wird, steht mittlerweile außer Frage.