Xbox Series X/S und Xbox One erhalten neue Funktionen

Kürzlich wurde von Microsoft ein Update des Xbox-Betriebssystems ausgespielt. Die neue Version 10.0.25398.2538 gilt für Xbox Series X/S und Xbox One Konsolen.

Das Update hat zwar lediglich 658 MB, bringt aber dennoch einige Neuerungen für die Systeme. So können nun Tastatureingaben auf den Xbox-Elite-Series-2-Controller und den -Aaptive-Controller gelegt werden. Alle Tasten der jeweiligen Controller sind hierbei frei belegbar. Durch diese Funktion ist es sogar möglich, sich das Spielen in einigen Titeln etwas zu erleichtern. Funktionen, die normalerweise mit mehreren Eingaben verbunden sind, können so auf nur eine Taste gelegt und dadurch schneller aufgerufen werden.

Zwei weitere Änderungen kamen mit den Updates:

Xbox-Aufnahmen können in Microsoft Clipchamp importiert werden, um sie dann auf dem PC zu editieren. Clipchamp ist ein einfaches Schnittprogramm, das in Windows 11 integriert wurde.

Die Datenschutz-Einstellung beim Teilen von Diagnose-Daten ist künftig Account-gebunden und musst nicht mehr für jedes einzelne Gerät festgelegt werden.

Ein experimentelles Feature steht nur einigen Spielern zur Verfügung. Diese können Freunden im Spiel von der Profilseite aus beitreten und diese gleichzeitig zur Party einladen. Sollte diese Vereinfachung Anklang finden, wird sie vermutlich mit dem nächsten Update allen Spielern zur Verfügung gestellt.