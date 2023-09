Werbung

Aus gleich zwei Quellen stammt die Information, dass Nintendo die gamescom in Köln genutzt haben soll, um einigen ausgewählten Entwicklern bzw. Entwicklerstudios einen Prototypen der nächsten Switch-Generation zu zeigen. Die entsprechenden Berichte finden sich bei Eurogamer und VGC.

Bereits seit einiger Zeit wird über einen Nachfolger der aktuellen Switch spekuliert, bisher aber gibt es dazu noch wenig belastbare Informationen. Daran ändert sich im Grunde auch wenig, denn bekannt ist nur, dass Nintendo die Leistungsfähigkeit der Hardware auf Basis einer verbesserten Version von Zelda: Breath of the Wild gezeigt haben soll. Ebenfalls präsentiert wurde offenbar die Techdemo The Matrix Awakens, die von Epic zur Veröffentlichung der Unreal Engine 5 genutzt wurde und noch immer beeindruckend ist.

Um The Matrix Awakens lauffähig präsentieren zu können, soll Nintendo auf die Unterstützung von DLSS zurückgegriffen haben. Wie schon bei der aktuellen Switch kommt demnach offenbar wieder ein Chip von NVIDIA zum Einsatz, der dann auch ein Ausführen von DLSS ermöglicht.

Auf die Unterstützung von DLSS zu setzen macht sicherlich Sinn. Nintendo verwendet für seine Konsolen traditionell nicht die allerschnellste Hardware und vertraut daher auf eine gute Optimierung der Entwickler. Zudem setzt man nicht primär auf grafisch beeindruckende AAA-Titel, wie dies für die Konsolen von Microsoft und Sony der Fall ist. DLSS 3 mit Frame Generation dürfte ein gutes Hilfsmittel sein.

Wann die nächste Generation der Nintendo Switch auf den Markt kommen wird ist weiterhin unbekannt. Einige Quellen legen sich nun auf 2024 fest, da Nintendo eben einen größeren Kreis an externen Entwicklern mit einbezieht.