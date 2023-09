Mehr Speicher und in Schwarz

Werbung

Microsoft stellte beim Summer Game Fest im Juni 2023 ein neues Modell der Xbox Series S vor. Seit dem 1. September 2023 ist diese nun erhältlich. Die neue Version der Konsole unterscheidet sich primär in zwei Hauptpunkten von der bisherigen Ausstattungsvariante. Während in der Series S bisher immer nur 512 GB interner Speicher verbaut waren, kann diese nun mit 1 TB SSD gekauft werden. Gerade in Anbetracht der ständig wachsenden Speicheranforderungen neuer Spiele ist dies eine sinnvolle Änderung. Besonders, da die Xbox Series S im Gegensatz zur leistungsstärkeren Series X über kein internes Laufwerk verfügt. Alle Spiele müssen als rein digitale Kopie erworben werden.

Die zweite, optisch auffällige Änderung ist natürlich die neue Farbe der Series S. Bisher war diese nur in weiß erhältlich. Nun ist sie in der 1 TB Variante im Farbton Carbon zu kaufen.

Wer sich die Konsole zulegen möchte, kann dies entweder im Einzelhandel oder direkt auf der Xbox Website. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 349 Euro. Im Paket sind neben der Konsole auch ein Controller und ein HDMI-Kabel enthalten. In Zukunft werden möglicherweise auch Sets erscheinen, bei denen die Konsole mit mehr Controllern oder zusammen mit Spielen angeboten wird. Auch gibt es noch keine Info dazu, ob die neu vorgestellten Console-Wraps irgendwann auch für die Xbox Series S erscheinen sollen. Bislang gibt es die Hüllen nur für die größere Series X.