Microsoft hat mit der Xbox-Area einen der größten Stände auf der diesjährigen gamescom in Köln. Am Stand gibt es neben Anspielstationen und Videopräsentationen auch anderes zu sehen. Wer möchte, kann sich temporäre Tattoos zu Hellblade 2 oder Sea of Thieves aufkleben lassen. Außerdem wird eine neue Möglichkeit präsentiert, seine Xbox Series zu personalisieren.

Die neuen Xbox Series X Console Wraps kommen noch in diesem Jahr auf den Markt und können bereits pünktlich zum Start der gamescom vorbestellt werden. Sie sollen Spielern die Möglichkeit geben, ihre Lieblingskonsole individuell zu gestalten. Während die Special-Editions zu bestimmten Spielen meist sehr teuer sind, will Microsoft mit den Wraps eine kostengünstigere Alternative anbieten. Außerdem muss so keine neue Konsole angeschafft werden.

Zum Start stehen drei verschiedene Designs zur Auswahl. Die Hüllen wurden speziell für die Serie X entwickelt und haben eine individuelle, präzise Passform. Alle Lüftungsöffnungen sind frei und an der Unterseite der Hüllen wurden kleine Füße angebracht, damit die Luft frei durch die Konsole strömen kann. Die Wraps bestehen aus soliden Kernplatten, die mit Hightech-Stoff überzogen sind. Sie werden um Ihre Konsole gefaltet und mit einem Klettverschluss befestigt. Die Innenseite der Wraps ist mit Silikon bedruckt, das die Wraps an Ort und Stelle hält.

Eine von Starfield inspirierte Konsolenhülle macht die Konsole zu einem Avionikmodul. Das Design passt zu dem kürzlich erschienen Starfield-Controller und -Headset. Die wichtigsten internen Konsolenkomponenten werden durch ein umrandetes Zugangsfeld und vom Spiel inspirierte Grafiken hervorgehoben. Die technischen Details verdeutlichen die tatsächliche Funktionalität der Konsole – mit einem Hauch von Spiel. Diese Hülle besteht aus High-Tech-Stoff mit gedruckten, fühlbaren Oberflächengrafiken. Der Innenstoff hat einen weichen Präzisionsglanz und ist mit einem Silikon-Schwerkraftwellen-Aufdruck versehen, der für Halt und Stabilität sorgen soll. Die Hülle ist ab dem 18. Oktober 2023 für 49,99 Euro erhältlich. Sie kann im Microsoft Store vorbestellt werden.

Bei den beiden weiteren Details handelt es sich um einen Cameo-Look. Dieser ist verfügbar als Arctic Camo-Muster oder Mineral Camo. Arctic orientiert sich an einer grauen und weißen Arctic Camo-Farbpalette für einen neutralen und ruhigen Effekt. Mineral setzte Akzente mit dem modernen Blau- und Violetttönen. Jede Option hat ein weiches Mikrofaser-Außenmaterial. Der Innenstoff hat einen weichen Präzisionsglanz und ist mit einem Silikon-Tarnmuster bedruckt, das für Haftung und Stabilität sorgt. Sowohl die Arctic Camo als auch die Mineral Camo Xbox Series X Console Wraps werden ab 10. November auf den Markt kommen. Vorbestellungen sind im deutschen Microsoft Store aktuell nur für Mineral Camo möglich. Der Preis beträgt ebenfalls 49,99 Euro.