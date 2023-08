Werbung

Seit geraumer Zeit gibt es immer wieder Gerüchte über einen kommenden Release der neuen Handheld-Konsole von Nintendo. Das britische Magazin Startmenu will nun aus Insider-Quellen erfahren haben, dass die Switch 2 möglicherweise im Rahmen der Gamescom vorgestellt werden könnte.

Da die Gamescom 2023 vom 23. bis 27. August stattfindet, würde dies eine Bekanntgabe noch diesen Monat bedeuten. Startmenu stellt zwei mögliche Szenarien dar, wie die Information verstanden werden kann. Entweder wird es im Zeitraum der Gamescom eine Nintendo Direct geben, während der die neue Konsole präsentiert werde, oder sie wird direkt auf der Messe vorgestellt.

Der Leak, auf den sich Startmenu beruft, behauptet außerdem, dass erste Dev-Kits bereits bei einigen Entwicklerstudios vorliegen würden. Zudem ist von einem LCD-Bildschirm die Rede. Obwohl es bereits eine aktuelle Version der Switch gibt, die OLED-Screens verwendet, würden die LCDs den Preis niedriger halten. Auch ein möglicher Release-Zeitraum wird angegeben: Angeblich soll eine Veröffentlichung für die erste Jahreshälfte 2024 angedacht sein.

Natürlich sind diese Informationen mit Vorsicht zu genießen. Startmenu selbst gibt an, bezüglich der Informationen noch skeptisch zu sein. Auch wenn dies die erste Gamescom für Nintendo seit 2019 wird, heißt das noch nicht, dass es eine große Ankündigung geben wird. In der Vergangenheit wurden neue Konsolen von Nintendo auch sehr verschieden vorgestellt. Die Switch wurde 2016 simpel via Tweet präsentiert, während die Wii U auf der E3 2011 gezeigt wurde.