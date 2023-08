Werbung

Es brodelt fleißig weiter zum Thema Switch-Nachfolger. Es gab nun schon einige Gerüchte zur potentiellen Switch 2 aus dem Hause Nintendo. Zunächst hieß es, dass die "Switch Pro" mit stärkerer Hardware gestrichen wurde. Und auch wenn das japanische Unternehmen mit aller Macht versucht, die neue Konsole geheim zu halten, so gibt es dennoch immer wieder Schlupflöcher. Geht es nach mehreren Personen, die Kenntnisse über die "Switch 2" in Erfahrung bringen konnten, wird Nintendo die Switch 2 im zweiten Halbjahr 2024 auf den Markt bringen.

Die Kollegen von Videogameschronicle.com (kurz: VGC) wollen mit zwei unbekannten Quellen gesprochen haben, die selbst wissen wollen, dass Nintendos Next-Generation-Konsole im zweiten Halbjahr 2024 erhältlich sein wird. Auch wenn die technischen Eigenschaften absolut unbekannt sind, sind sich die beiden Quellen sicher, dass auch die kommende Nintendo-Konsole im Hybridverfahren fest eingeplant ist. Also genau wie bei den bisherigen drei Switch-Versionen soll das Spielen am Fernseher und mobil möglich sein. Unverändert soll außerdem die neue Konsole physische Game-Cards aufnehmen können, wobei an dieser Stelle nicht feststeht, dass die bisherigen Switch-Spiele mit der neuen Konsole kompatibel sein werden (Stichwort: Abwärtskompatibilität).

Weiterhin steht fest, dass Nintendo in Microsoft und Sony keine Konkurrenz sieht, sondern dass die Nintendo Switch seit dem Jahr 2017 alleinstehend am Markt etabliert ist. Viel mehr ist der größte Konkurrent Nintendo selbst. So hat der Branchenberater Dr. Serkan Toto gegenüber VGC geäußert, dass aufgrund der weiter steigende Rückgang bei Hard- und Softwareverkäufen von Nintendo die Einführung einer neuen Nintendo-Konsole für das Jahr 2024 begünstigt und die Umsätze wieder ordentlich ankurbeln dürfte. Dies wäre für Nintendo die einzige Möglichkeit, die Verluste weitestgehend zu verringern.

Sollte dies stimmen und feiert die "Switch 2" im kommenden Jahr ihr Debüt, hat die erste Switch ganze sieben Jahre durchgehalten. In Summe gehört die Nintendo Switch zu der zweiterfolgreichsten Spielekonsole. Bis Ende März 2023 konnte Nintendo mehr als 125 Millionen Switch-Konsolen verkaufen. Darin enthalten sind alle drei Switch-Versionen inklusive dem OLED-Modell sowie auch der Switch-Light-Konsole.

Wird Nintendo daher weiterhin an der hybriden Weise festhalten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch die zweite Generation der Nintendo Switch ein großer Erfolg wird. Fraglich ist weiterhin – und das wird viele interessieren – wie es um die Abwärtskompatibilität steht. Doch hierzu gibt es keine Informationen, was zudem für die verbaute Hardware gilt.