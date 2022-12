Werbung

Schon weit vor der Ankündigung der Nintendo Switch OLED gab es immer wieder Gerüchte, dass Nintendo womöglich an einer "Switch Pro" mit deutlich leistungsstärkerer Hardware arbeitet. Als dann die Switch OLED vom japanischen Unternehmen offiziell angekündigt wurde, kam die Ernüchterung. Bis auf das bessere und größere OLED-Display, dem besseren Stand, dem 64 GB großen internen Speicher und dem LAN-Port in der Docking-Station änderte sich am verwendeten SoC und dessen Leistung nichts.

Mit lediglich 720p im Handheld- und 1.080p im Docking-Modus ist die inzwischen fünf Jahre alte Nintendo-Konsole nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Dies trifft weniger auf die Nintendo-Games, wie Super Mario Odyssey zu, sondern viel mehr auf grafikintensivere Spiele. So ist in allen vier Versionen der Nintendo Switch (inklusive der Switch Lite) NVIDIAs Tegra-X1-SoC aus dem Jahr 2015 verbaut. Hinzu kommen schließlich noch 4 GB LPDDR4-RAM.

In einem Digital-Foundry-Podcast kommen nun Informationen hervor, dass Nintendo endgültig die Reißleine gezogen und die "Switch Pro" eingestellt hat. Stattdessen soll Nintendo eine gänzlich neue Konsole für das Jahr 2024 planen. Ob es sich dabei schlicht im die Switch 2 handeln wird, ist natürlich völlig unklar. Fakt ist allerdings, dass die Nintendo-Switch als Hybrid-Konsole ein voller Erfolg ist. Laut Nintendo selbst konnten 114,33 Millionen Switch-Konsolen verkauft werden. Zum Vergleich: Die Wii U kommt auf lediglich 13,56 Millionen Einheiten.

Viel wichtiger wird hinterher die Frage sein, wie es um die Abwärtskompatibilität bestimmt ist. Sprich, ob sich die Nintendo-Switch-Spiele auf der neuen Konsole wiedergeben lassen. Dies hängt mit davon ab, ob Nintendo bei dem Hybrid-Verfahren bleiben wird. Für das anstehende Jahr 2023 werden allerdings noch weitere neue Titel für die Nintendo Switch veröffentlicht: The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy und Kirby - Return to Dream Land Deluxe – um nur einige Beispiele zu nennen.