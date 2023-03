Werbung

Auch wenn Microsoft seiner aktuellen Konsolengeneration die Gehäusefarbe Schwarz beziehungsweise Weiß verpasst hat, verbinden die meisten Gamer mit der Xbox einen grünen Farbton. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, bietet Microsoft seinen Xbox Wireless-Controller nun in "Velocity Green" an. Dabei wurden auch die Analogsticks mit einem passenden Anstrich versehen. Die Schultertasten und das Steuerkreuz sind jedoch in Schwarz gehalten.

Aktuell lässt sich die neue Variante nur vorbestellen. Die Auslieferung soll ab dem 16. März 2023 beginnen. Preislich liegt das Velocity-Green-Gamepad bei rund 60 Euro und ist neben der Xbox Series unter anderem auch mit der Xbox One sowie mit PCs, Tablets und Smartphones kompatibel.

Wer noch etwas warten kann, dürfte in den kommenden Wochen mit einer Reduzierung des Verkaufspreises auf bis zu 49 Euro rechnen können. Dies verlangen diverse Händler derzeit unter anderem für die schwarze sowie weiße Version des Xbox Wireless-Controllers.

Außer bei der Farbe unterscheidet sich das Velocity-Green-Gamepad nicht von den bereits erhältlichen Controllern der Produktreihe. Wer ein ausgefalleneres Modell sucht, sollte sich die Forza-Horizon-5-Limited-Edition genauer angucken. Besagter Controller ist für rund 239 Euro bei Amazon verfügbar. Ob der enorme Aufpreis jedoch gerechtfertigt ist, steht auf einem anderen Blatt.