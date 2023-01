Werbung

Die Gerüchte rund um Sonys PlayStation 5 reißen nicht ab. Nachdem die Konsole mittlerweile im Einzelhandel ab Lager erhältlich ist, soll laut Tom Henderson die zweite Generation der PS5 in den Startlöchern stehen. Schenkt man dem Branchenexperten Glauben, wird die Produktion der aktuellen Sony-Konsole zum Ende des Kalenderjahres eingestellt.

Ab September 2023 soll es die PlayStation 5 ohne Laufwerk im Handel geben. Angaben zur unverbindlichen Preisempfehlung machte der Experte bislang noch nicht. Zudem äußerte sich Henderson über eine mögliche Pro-Version der PS5. Sony scheint demnach ein Pro-Modell zu überspringen und direkt zur PlayStation 6 überzugehen. Bereits im November 2022 wurde bekannt, dass der japanische Hersteller die PS6 im Jahr 2027 auf den Markt bringen will.

Nachdem Sony die unverbindliche Preisempfehlung der PlayStation 5 in der Vergangenheit angehoben hat, wäre es vorstellbar, dass die Verantwortlichen das neue Modell ohne Laufwerk günstiger anbieten werden. Vorausgesetzt ist hier natürlich eine entsprechende Verfügbarkeit des Vorgängers. Sofern die Nachfrage wieder drastisch ansteigen sollte, ist nicht davon auszugehen, dass Sony von seiner Preispolitik abweichen wird.

Dass Scalper erneut für Bewegung auf dem Markt sorgen werden, ist unwahrscheinlich. Mittlerweile hat sich der Sekundärmarkt beruhigt und die Verkaufspreise sind drastisch gefallen. Auf eBay lassen sich PS5-Konsolen für 550 Euro erwerben. In Zukunft dürften die Preise noch weiter fallen - sofern das aktuelle Modell weiterhin im Einzelhandel auf Lager ist. Auf Amazon findet sich das God-of-War-Bundle für 619 Euro. Die Lieferung ist mit dem 27. Januar 2023 angegeben.

Zusätzlich präsentierte Sony im Rahmen der Consumer Electronics Show 2023 in Las Vegas ein konfigurierbares Controller-Kit mit dem Codenamen Project Leonardo. Besagtes Kit wurde in Zusammenarbeit mit Organisationen wie AbleGamers, SpecialEffect und Stack Up entwickelt. Genannte Organisationen gelten als Experten für Barrierefreiheit.

