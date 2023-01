Werbung

Im Rahmen der Consumer Electronics Show 2023 in Las Vegas hat Sony das konfigurierbare Controller-Kit mit dem Codenamen Project Leonardo vorgestellt. Besagtes Kit wurde in Zusammenarbeit mit Organisationen wie AbleGamers, SpecialEffect und Stack Up entwickelt. Genannte Organisationen gelten als Experten für Barrierefreiheit.

Project Leonardo kann sowohl als eigenständiger Controller verwendet als auch mit zusätzlichen Project Leonardo- oder DualSense Wireless-Controllern gekoppelt werden. Ein virtueller Controller kann aus bis zu zwei Project Leonardo Controllern und einem DualSense Wireless-Controller bestehen. Vier Anschlüsse ermöglichen die Erweiterung und Unterstützung weiterer externer Schalter und Zubehörteile für Barrierefreiheit von Drittanbietern.

Außerdem kündigte das japanische Unternehmen auf der CES den Start der PlayStation VR2 an. Ab dem 22. Februar wird es ein Line-Up von mehr als 30 Spielen geben, darunter findet sich auch der Titel Beat Saber. Ebenfalls wird es für Gran Turismo 7 einen kostenlosen VR-Patch geben. Zusätzlich erscheint das Spiel auch auf der PS VR2. Zudem gab es einen ersten Teaser für die Verfilmung von Gran Turismo.

Des Weiteren verkündete Sony die bisherigen Verkaufszahlen der PlayStation 5. Der Hersteller darf sich über mehr als 30 Millionen Exemplare freuen, die über die Ladentheke gegangen sind. Sicherlich hätte das Unternehmen in der Vergangenheit noch mehr Konsolen verkaufen können, allerdings scheiterte es hier an der Verfügbarkeit. Mittlerweile gibt es jedoch Licht am Ende des Tunnels und Sonys PlayStation 5 ist unter anderem im Saturn mit einem Liefertermin zwischen dem 6. und 7. Januar 2023 verfügbar. Ob dies tatsächlich auch in den nächsten Wochen und Monaten so bleiben wird, ist unklar. Wer noch auf der Suche nach einer neuen Sony-Konsole ist, muss aktuell nicht lange warten.