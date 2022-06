PlayStation Plus: Neue Abo-Modelle ab heute in Deutschland verfügbar

Mit der Veröffentlichung des aktuellen Werbespots für Sonys Abo-Service PlayStation Plus starten nun auch in Deutschland die neuen Konditionen des besagten Services. Zudem geht es im Nahen Osten, in Indien, Südafrika, Australien und Neuseeland los. Im globalen Spot Mr. Malcom werden die Zuschauer laut Herstellerangaben in eine geheimnisvolle und faszinierende Welt entführt.

Insgesamt benötigten die Verantwortlichen 35 Tage für die Vorbereitung sowie sechs Tage zum Drehen. Sony spricht von sechs verschiedenen Orten und 94 Crew-Mitgliedern. An Schauspielern wurden 68 Künstler benötigt. Zudem kamen 1.270 Requisiten zum Einsatz, darunter etwa 80 Trophäen und 120 Uhren. Außerdem finden sich im Spot mehr als ein Dutzend der so genannten "Easter Eggs". Sony rührt also kräftig die Werbetrommel, um alle PlayStation-Besitzer von einem der drei kostenpflichtigen neuen Abos zu überzeugen.

PlayStation Plus Essential bietet die Vorteile, die PlayStation-Plus-Mitglieder bereits in der Vergangenheit genießen konnten. Dies sind unter anderem zwei monatlich herunterladbare Spiele oder exklusive Rabatte. Außerdem steht ein Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele zur Verfügung und alle Abonnenten haben Zugriff auf den Online-Multiplayer. Für bestehende PlayStation Plus-Mitglieder mit diesem Tarif gibt es keine Änderungen. Der Preis für PlayStation Plus Essential ist identisch mit den aktuellen Kosten des PlayStation-Plus-Abos. Diese betragen rund 9 Euro im Monat. Vierteljährlich werden hier knapp 25 Euro fällig. Wer sich hingegen für ein Jahresabo entscheidet zahlt fast 60 Euro.

PlayStation Plus Extra beinhaltet alle Features des Essential-Tarifs und packt bis zu 400 PS4- und PS5-Spiele oben drauf. Darunter Blockbuster-Hits aus dem PlayStation-Studio-Katalog. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können zudem heruntergeladen werden. Preislich liegt das Plus-Extra-Abo bei 14 Euro im Monat. Vierteljährlich werden hier 40 Euro fällig. Für das ganze Jahr verlangt Sony 100 Euro.

Das Flaggschiff-Modell stellt das PlayStation-Plus-Premium-Abo dar. Hier gibt es alle Inhalte der zuvor genannten Varianten sowie bis zu 340 zusätzliche Spiele. Dazu zählen diverse PS3-Spiele, die über das Cloud-Streaming verfügbar sind. Zudem gibt es einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind. Außerdem bietet besagter Tarif zusätzlichen Cloud-Streaming-Zugriff für Original PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen "Extra" und "Premium" angeboten werden. Spieler können Titel via PS4- und PS5-Konsolen sowie PC streamen. Premium-Abonnenten zahlen im Monat 17 Euro und im Vierteljahr 50 Euro. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 120 Euro.

Folgende Titel und viele weitere sind zum Start im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra enthalten: Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal. Der Katalog besteht aus einer regelmäßig aktualisierten Bibliothek, die einige der besten Spielerlebnisse auf dem Markt enthält. Die komplette Liste der aktuell verfügbaren Titel ist hier zu finden.