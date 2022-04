Klebeband behebt Lüfterpfeifen bei Valves Steam Deck

Wie heißt es doch so schön in Bastlerkreisen: Mit Klebeband lässt sich alles reparieren. Somit ist es sicherlich keine Überraschung, dass sich jetzt herausgestellt hat, dass man mit besagtem Material auch die Lüfter von Valves Steam Deck verbessern kann. Hardwareluxx berichtete vor einigen Tagen, dass sich diverse Nutzer über eine hohe Lautstärkeentwicklung beim Valve-Handheld beklagen. Die Reperaturprofis von iFixit kündigten bereits an, hier entsprechende Ersatzteile anzubieten. Allerdings gibt es schon jetzt eine Möglichkeit zumindest den nervigen Pfeifton zu beheben. Wie der Reddit-Nutzer Oligarchyambulance in zwei Videos demonstriert, reicht hierfür etwas Isolierband völlig aus.

Insgesamt verwendet der Bastler vier Lagen Isolierband, welches er auf der Innenseite des Gehäuses direkt hinter dem Valve-Logo befestigt. Negative Auswirkungen auf die Kühlleistung soll der Bush-Fix nicht haben. Warum die einfache Installation des Klebebandes solch einen positiven Effekt hat ist derzeit noch unklar. Spekulationen zufolge könnte es mit dem Airflow zusammenhängen, der sich durch die Installation ändert. Des Weiteren hat Valve bereits eine Beta-Software veröffentlicht, die für eine Verbesserung der Geräuschkulisse sorgen soll.

Wer jetzt selbst Hand anlegen will sollte darauf achten hochwertiges Isolierband zu nutzen. Andernfalls könnte sich dieses mit der Zeit lösen und Probleme verursachen. Die genaue Position des Klebebandes lässt sich hier erkennen. Außerdem ist es zu empfehlen den Zustand des Isolierbandes nach einigen Wochen beziehungsweise Monaten zu überprüfen und dieses gegebenenfalls auszutauschen. Des Weiteren hat die genannte Anpassung keine Auswirkung auf das laute Lüfterrauschen unter Last. Besagtes Rauschen ist auch nach der Installation des Klebebandes weiterhin vorhanden. Der komplette Reddit-Post von Oligarchyambulance findet sich hier.