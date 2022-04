Nintendo veröffentlicht neue Firmware für die Switch

Der japanische Hersteller Nintendo hat für seine Switch eine neue Firmware veröffentlicht. Das Update aktualisiert die Systemsoftware auf die Version 14.1.1 und ist für alle Switch-Modelle verfügbar. Große Änderungen gibt es aber nicht. Laut Changelog handelt es sich lediglich um eine allgemeine Verbesserung der Systemstabilität. Zudem soll dadurch die Benutzerfreundlichkeit erhöht werden.

Laut Aussagen des Twitter-Nutzers OatmealDome hat Nintendo allerdings zahlreiche Wörter zensiert. So soll in allen Sprachen “sendnudes” geblockt werden. Des Weiteren wurden diverse Wortpaare, die in der japanischen Silbenschrift Katakana verfasst werden, zensiert. Hier steht nackte Haut allerdings nicht im Fokus, es geht vielmehr um Wörter, die mit dem Tod in Verbindung stehen. Eine Begründung seitens Nintendos gibt es bislang nicht.

Die offizielle Releasenote der neuen Switch-Firmware von Nintendo findet sich hier.