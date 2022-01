Sony: DualSense-Controller kommt in neuen Farben und Releastermin der Konsolen-Cover bekannt

Wie Sony bekannt gegeben hat, sind ab sofort mit "Starlight Blue", "Nova Pink" sowie "Galactic Purple" drei neue Farben des DualSense Wireless-Controllers erhältlich und erweitern das von der Galaxie inspirierte Zubehörangebot des Herstellers. Ebenso stehen ab dem 21. Januar 2022 die zuvor angekündigten Konsolen-Cover für die PlayStation 5 sowohl für die Bluray-Laufwerk-Version als auch für die Digital-Edition in den Varianten "Midnight Black" und "Cosmic Red" zur Verfügung.

In Deutschland sind der DualSense Wireless-Controller in "Galactic Purple" sowie die Konsolen-Cover in den Farben "Midnight Black” und "Cosmic Red" für einen nicht näher genannten Zeitraum exklusiv via PlayStation Direct bestellbar. Anschließend sollen die Produkte auch bei Handelspartnern des Herstellers erhältlich sein. Bei welchen Händlern dies jedoch genau sein wird ist bis dato nicht bekannt. In der Vergangenheit war zumindest bei den Konsolen-Covern von einer möglichen Verfügbarkeit im freien Handel ab dem 18. Februar 2022 die Rede.

Für den Austausch der Konsolenabdeckungen wird kein Werkzeug benötigt. Das Seitenteil muss nur in die richtige Richtung geschoben werden. Anschließend kann die alternative Abdeckung in umgekehrter Richtung wieder befestigt werden.

Im Zuge der Umgestaltung des farblichen Erscheinungsbildes ist es möglich, den Speicher der PlayStation 5 zu erweitern. Hierfür haben wir bereits in der Vergangenheit die WD_BLACK-SN850-NVMe-SSD mit Kühlkörper getestet. Weitere Informationen zur Kompatibilität und zum Einbau der von Western Digital hergestellten SSD finden sich hier.

Sony hat uns bereits ein Konsolen-Cover in der Farbe "Midnight Black"” zukommen lassen, das wir in naher Zukunft in einem separaten Artikel im Detail vorstellen werden.

Preislich liegen die neuen Wireless-Controller bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 75 Euro. Für die Konsolenabdeckungen werden knapp 55 Euro fällig.

