Xbox-Chef äußert sich zur Verfügbarkeit der Next-Gen-Konsolen

In rund einem Monat ist sowohl Microsofts Xbox Series als auch Sonys PlayStation 5 seit einem Jahr auf dem Markt. Allerdings ist die Verfügbarkeit auch knapp zwölf Monate nach der Veröffentlichung weiterhin miserabel. Zwar gibt es immer wieder kleine Restocks bei den bekannten Einzelhändlern, jedoch sind diese bereits nach wenigen Minuten ausverkauft. Mit dem kommenden Weihnachtsgeschäft sollte die Nachfrage erneut anziehen. Phil Spencer, Leiter der Sparte für Unterhaltungsprodukte bei Microsoft, äußerte sich jetzt zur aktuellen Lage.

Laut Angaben des Managers haben Microsoft und Sony mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Neben der Halbleiter-Krise spielen noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle bei der aktuellen Situation. So gibt es neben Chips auch Engpässe bei anderen Bauteilen der Konsole. Aber auch die Auslieferung in Märkte mit einer hohen Nachfrage ist derzeit schwierig. Details sind bislang zwar nicht bekannt, jedoch wird der Status Quo noch über Monate anhalten. Was bedeuten würde, dass die meisten Spieler keine Next-Gen-Konsole unter dem Baum liegen haben werden.

Gerade zu Weihnachten haben die meisten Menschen Urlaub und gönnen sich ein paar freie Tage. Der ideale Zeitpunkt, um sich mit Videospielen die Zeit zu vertreiben. Somit sollte eine starke Nachfrage definitiv gegeben sein und dafür sorgen, dass die Preise aus dem Sekundärmarkt in die Höhe schnellen werden. Unklar ist hingegen, wie sich die fehlenden Konsolen auf den Spielemarkt auswirken werden. EA Sports hat mit FIFA 22 einen Titel veröffentlicht, der sich lediglich auf den Next-Gen-Konsolen voll ausschöpfen lässt. Deathloop kann momentan nur auf dem PC oder Sonys PlayStation 5 gespielt werden.

Wer als PlayStation-4-Besitzer jetzt mit dem Gedanken spielt, auf den PC umzusatteln, muss sich auch hier mit einer schlechten Verfügbarkeit von Grafikkarten rumschlagen. Zudem sind die Einstiegskosten in das PC-Gaming wesentlich höher als die UVP einer PlayStation-Konsole.