Legion Play: Lenovo arbeitet an eigener Handheld-Konsole

Mit dem Smartphone und der starken Zunahme bei der Beliebtheit von Mobilegames war eigentlich zu erwarten, dass der Handheld-Markt weitestgehend einbrechen wird. Allerdings scheint genau das Gegenteil zu passieren. Aufgrund der Corona-Pandemie stiegen die Verkaufszahlen der Nintendo Switch massiv an, was sogar zu Lieferengpässen führte. Zudem wird es in Zukunft mit der OLED-Variante eine neue Version der Konsole geben. Valve veröffentlicht mit seinem Steam Deck ebenfalls ein Handheld. Somit scheint der Markt alles andere als brach zu liegen.

Dies dachte sich auch Lenovo. Der Hersteller will nun etwas vom Handheld-Kuchen abhaben. Auf der Webseite von Lenovo Deutschland und Japan waren für eine kurze Zeit Bilder des Legion Play verfügbar. Besagte Aufnahmen zeigten das Lenovo-Handheld sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite und gaben weitere Details preis. Neben einem USB-C- und einem Mikrofon-Anschluss steht ein Mobilfunkmodem zur Verfügung. Onlinegaming wäre somit auch unterwegs problemlos nutzbar, sofern keine WLAN-Verbindung vorausgesetzt wird.

Bei dem Handheld handelt es sich um die erste Android-Cloud-Gaming-Konsole, die es Spielern erlaubt sowohl Cloud-Titel als auch die eigene Spielebibliothek oder Mobilgames zu nutzen. Das Display ist 7 Zoll groß und besitzt eine 16:9 FHD-Auflösung mit HDR. Die Kapazität des Akkus beläuft sich auf 7.000 mAh.

Unter anderem finden sich zwei Analogsticks, ein Steuerkreuz und vier Aktionstasten an der Konsole wieder. Außerdem sind zwei Schultertasten mit an Bord. Des Weiteren scheint das Legion Play mit NVIDIAs Streamingdienst GeForce Now kompatibel zu sein. Zudem lassen sich der Google Play Store und weitere Apps aus dem Google-Ökosystem auf der Lenovo-Konsole nutzen.

Wann die Lenovo Handheld-Konsole Legion Play veröffentlicht werden wird ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Auch zur unverbindlichen Preisempfehlung gibt es derzeit keinerlei Informationen. Möglich wäre eine Veröffentlichung pünktlich zum Weihnachtsgeschäft oder im kommenden Jahr. Eine offizielle Ankündigung der Konsole dürfte jedoch auch nicht mehr lange auf sich warten lassen und sollte in den nächsten Wochen erfolgen.