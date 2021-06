FidelityFX Super Resolution wird Bestandteil des Xbox GDK

Diese Woche startete FidelityFX Super Resolution (FSR) für die PC-Plattform. In unserem Artikel sind wir ausführlich auf Bildqualität und Leistung eingegangen, nun heißt es für AMD die Unterstützung in den Spielen weiter auszubauen. Ein wichtiger Faktor dabei könnten die Konsolen spielen. Diese setzen sowohl in Form der Xbox als auch der PlayStation auf eine APU von AMD, sodass es eine gemeinsame Hardware-Plattform zwischen den Konsolen und PCs gibt, was die Entwicklung vereinfachen dürfte.

Microsoft hat nun verkündet, dass FSR Bestandteil des Game Development Kit (GDK) werden wird. Grundsätzlich wird es damit möglich sein, FSR für die Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X und Xbox One zu aktivieren.

Ab wann mit den ersten Spielen auf den Konsolen zu rechnen ist, die FSR unterstützen, bleibt abzuwarten. Wenn die Entwickler damit beginnen das neue GDK zu verwenden, muss auch noch eine Prüfung seitens Microsoft vorgenommen werden – dies ist grundsätzlich für Spiele und Patches der Fall, die auf die Konsolen wandern. Es kann also durchaus Wochen bis Monate dauern, bis wir die ersten Spiele mit FSR auf den Konsolen sehen.