Gerücht: Apple arbeitet angeblich an Switch-ähnlicher Konsole

Die Nintendo Switch erfreut sich selbst über fünf Jahre nach ihrer Vorstellung noch immer großer Beliebtheit. So bescherten steigende Absatzzahlen Nintendo im vergangenen Quartal Umsätze in Rekord-Höhe. Um die prognostizierte Nachfrage mittelfristig decken zu können, erhöhte der japanische Videospiel-Konzern sogar jüngst die Produktion seiner Hybrid-Konsole.

Angesichts des großen Erfolgs scheint es nur logisch, dass auch andere Unternehmen auf die Idee kommen könnten, eine eigene Hybrid-Konsole auf den Markt zu bringen. Vergleichbare Gerüchte kursieren im Netz aktuell zumindest über Apple. So berichtete das Nachrichtenportal MacRumors unter Berufung auf einen Eintrag in einem südkoreanischen Forum, dass Apple an einer Switch-ähnlichen Konsole arbeiten könnte.

So soll die besagte Konsole auf einen noch unbekannten SoC auf ARM-Basis setzen. Dabei soll der Fokus naturgemäß vor allem auf der Grafik-Performance sowie Ray-Tracing-Support liegen. Zudem soll Apple bereits in Verbindung mit verschiedenen Spiele-Publishern stehen und Verhandlungen über mögliche Exklusiv-Titel führen. Genannt wird unter anderem die bekannte französische Spieleschmiede Ubisoft.

Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Einstieg Apples in den Gaming-Markt. So soll das Unternehmen unter anderem auch an einer für Spiele optimierten Version seiner Apple TV-Plattform arbeiten. Es bleibt abzuwarten, ob wirklich etwa an den Foren-Einträgen dran ist.