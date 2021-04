PS5: Große Überraschungen sollen noch zwei Jahre auf sich warten lassen

Auch wenn von Sonys PlayStation 5 im Einzelhandel aktuell jegliche Spur fehlt gibt es Grund zur Freunde unter den Gamern. Laut den Aussagen einiger Entwicklungsstudios hat die Next-Gen-Konsole bislang noch nicht gezeigt, was tatsächlich in ihr steckt. So äußerte sich Marek Markuszewski, Geschäftsführer des polnischen Studios Starward Industries, im Official Magazin über die Zukunft der PS5 und kündigte an, dass es noch einige Überraschungen geben wird. Allerdings soll bis zur Enthüllung noch einige Zeit ins Land ziehen. Die Rede ist hier von bis zu zwei Jahren. Somit bleibt für Sony noch genügend Zeit, sämtliche Kaufinteressenten mit einer Konsole zu versorgen.

Aktuell ist noch unklar, welche Überraschungen dies genau sein sollen. Allerdings konnten wir in unserem Angespielt von Hitman 3 bereits eine Besonderheit am PS5-Controller feststellen. Hier wurde der Widerstand der Schultertasten je nach ausgewähltem Gegenstand verändert. Somit lässt sich derzeit nur erahnen, welche Möglichkeiten die Next-Gen-Konsole den Entwicklern bietet. Zumal ein Firmware-Update des Gamepads beziehungsweise der PS5 selbst den Funktionsumfang zusätzlich erweitern könnte.

Wann die neue Generation der PlayStation jedoch flächendeckend zur UVP erhältlich sein wird bleibt zunächst abzuwarten. Zwar finden sich immer wieder geringe Stückzahlen bei den Retailern, doch sind diese meist bereits nach Minuten vergriffen. Wer aktuell noch auf der Suche nach einer PS5 ist sollte einen Blick in unseren Verfügbarkeitsthread werfen. Hier werden unsere Leser innerhalb von Sekunden benachrichtigt, sobald eine Konsole wieder im Handel erhältlich ist. Somit kann auf das Verfassen eines Bewerbungsschreibens verzichtet werden.

Des Weiteren gilt es mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Über die Osterfeiertage tauchte ein Fake-Shop im Internet auf, der potenziellen Käufern einen Direktvertrieb von Sony vorgaukeln wollte. Mittlerweile wurde die Seite zwar vom Netz genommen, jedoch hindert dies Kriminelle nicht daran, weitere gefälschte Onlineshops zu eröffnen.