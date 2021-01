Xbox Series X: Microsoft wendet sich direkt an AMD

Bereits im vergangenen Jahr beklagten sich Spieler über eine schlechte Verfügbarkeit bei den Next-Gen-Konsolen. Dies betraf sowohl Sonys PlayStation 5 als auch Microsofts Xbox Series. Aktuell ist davon auszugehen, dass sich die Lage erst wieder im April, bzw. Mai 2021 entspannen wird.

Derzeit arbeitet man in beiden Lagern mit Hochdruck daran, mehr Konsolen zu produzieren. Bei Microsoft geht man jetzt sogar so weit, dass man AMD um Hilfe gebeten hat. Wie sich der Webseite Videogameschronicle entnehmen lässt, hat sich Xbox-Chef Phil Spencer direkt an den Chiphersteller gewandt, um hier die Produktion der benötigten Komponenten zu beschleunigen.

Allerdings ist fraglich, ob dies tatsächlich für eine bessere Verfügbarkeit der Xbox-Konsolen sorgen wird. Auch Sony setzt bei seinen aktuellen Konsolen mit einer Zen-2-CPU auf ein Produkt aus dem Hause AMD. Somit dürfte der US-amerikanische Hersteller seine Produktion bereits am Limit fahren. Was zur Folge hat, dass sich Spieler noch einige Zeit gedulden müssen, bis die Next-Gen-Konsolen flächendeckend in den Läden erhältlich sein werden.

Wer aktuell noch auf der Suche nach einer Series X oder PlayStation 5 ist, sollte einen Blick in unseren Verfügbarkeits-Thread werfen. Hier informieren wir unsere Leser innerhalb von Sekunden, sobald eine der begehrten Spielekonsolen wieder im Handel erhältlich ist.

Wer hingegen über entsprechendes Kleingeld verfügt, kann auf den gängigen Plattformen wie zum Beispiel eBay jederzeit eine Konsole erwerben. Hier liegen die Preise für eine Xbox Series X aktuell bei 600 bis 700 Euro. Für eine PlayStation 5 werden rund 800 Euro fällig. Die rein digitalen Versionen sind nochmal knapp 100 Euro günstiger.

Der Retailpreis sowohl für die Xbox Series X als auch für die PlayStation 5 liegt bei 499 Euro. Die Series S kostet hingegen 299 Euro. Für die digitale Variante der PS5 müssen Gamer hingegen 399 Euro auf den Tisch legen.