Xbox Series X: Microsoft warnt Kunden vor schlechter Verfügbarkeit

Zwar ist die Xbox Series X offiziell bereits seit dem 10. November 2020 erhältlich, jedoch sucht man die Microsoft-Konsole aktuell vergebens. Lediglich Vorbesteller sind bislang in das Vergnügen gekommen, die Next-Gen-Konsole in den Händen zu halten. Jetzt hat sich der Xbox-Finanzchef Tim Stuart zur derzeitigen Liefersituation geäußert und machte nur wenig Hoffnung. Wie der Microsoft-Mitarbeiter auf der Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference bekannt gab, wird der Engpass bis zum ersten Quartal des kommenden Jahres anhalten. Erst im April 2021 soll die Konsole in großen Stückzahlen verfügbar sein.

Als Grund nennt das Unternehmen die hohe Nachfrage nach der Xbox Series X. Die Produktion ist derzeit nicht in der Lage, Schritt zu halten und ausreichend Konsolen zu produzieren. Somit wird Microsoft auch im zweiten Quartal 2021 nicht mehr Konsolen produzieren, sondern auf eine gesunkene Nachfrage spekulieren. Was zur Folge haben könnte, dass die Series X selbst bis Mitte des nächsten Jahres nur schwer zu bekommen sein wird.

Allerdings ist Microsoft nicht alleine mit dem Problem, auch Sony kann die Nachfrage der PlayStation 5 bislang nicht befriedigen. Zwar versprechen die Japaner am Releasetag wieder Bestellungen anzunehmen, jedoch ist bislang unklar, wann die bestellten Konsolen tatsächlich bei den Spielern eintreffen werden. Zunächst dürften sämtliche Vorbesteller bedient werden. Sony gab zudem bekannt, dass man den Einzelhandel sowohl vor als auch nach Weihnachten mit bedeutenden Stückzahlen versorgen werde.

Somit bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickeln wird. Allem Anschein nach ist momentan nicht wichtig, welche Konsole besser, sondern ob diese überhaupt verfügbar ist. Der Hersteller, der hier schnell hohe Stückzahlen produzieren kann, dürfte als großer Gewinner vom Platz gehen.