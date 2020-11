Für die ersten Vorbesteller: Sony verspricht Verfügbarkeit der PlayStation 5 bis Weihnachten

Nachdem Saturn und MediaMarkt für reichlich Verunsicherung unter allen PlayStation-5-Vorbestellern gesorgt hatten, meldet sich jetzt Sony-Chef Jim Ryan zu Wort. Laut dessen Angaben arbeite man bei Sony aktuell mit voller Kraft daran, den Handel mit der kommenden Konsolengeneration sowohl vor Weihnachten als auch nach den Feiertagen mit bedeutenden Stückzahlen zu beliefern. Wie viele Playstation-5-Konsolen bis dahin tatsächlich ausgeliefert werden sollen, ließ Ryan jedoch offen. Allerdings scheint die Produktion bei den Japanern derzeit auf Hochtouren zu laufen. Somit ist davon auszugehen, dass zumindest alle Vorbesteller der ersten und zweiten Welle mit einem Erhalt der PS5 vor Weihnachten rechnen könnten.

Für alle anderen heißt es, dass diese höchstwahrscheinlich erst nach Weihnachten die Sony-Konsole in den Händen halten werden. Dies gilt ebenfalls für alle Vorbestellungen, die in den kommenden Tagen getätigt werden. Zwar wird es die PS5 nicht im stationären Einzelhandel geben, jedoch werden sich Konsolen am 19. November 2020 wieder über das Internet bestellen lassen. Mit einer zeitnahen Lieferung sollte man hier aber nicht rechnen.

Die knappe Verfügbarkeit hat unweigerlich Auswirkungen auf die Preisfindung des Sekundärmarktes. Schaut man sich die angebotenen Konsolen auf Auktionsplattformen wie eBay an, steigen die Preise weiter. Aktuell ist davon auszugehen, dass ein erster Peak kurz vor der Veröffentlichung erreicht sein wird. Sollte es Sony weiterhin nicht gelingen, mehr Konsolen in den Handel zu bringen, dürfte kurz vor Heiligabend ein weiterer Preisrekord bei der PS5 verzeichnet werden. Wer bislang noch nicht zu den Vorbestellen gehört und sich für den Releasetag eine Sony-Konsole sichern möchte, sollte daher nicht mehr allzu lange warten.

Mit einer Entspannung bei der Verfügbarkeit ist frühestens im März 2021 zu rechnen. Bis dahin werden zunächst einmal alle Vorbesteller beliefert. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu weiteren Komplikationen sowie Lieferengpässen aufgrund der Corona-Pandemie.