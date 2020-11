Game & Watch: Nintendo veröffentlicht neuen Handheld

Da aktuell sowohl die neuen Konsolen von Sony als auch die von Microsoft die Gesprächsthemen in der Videospielbranche sind, versucht Nintendo nun die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die japanische Spieleschmiede präsentiert anlässlich des 35. Geburtstags von Super Mario mit dem Game & Watch einen neuen Handheld. Dabei wurde der Game & Watch mit einem Farbschema versehen, das von der Original japanischen Famicom-Konsole inspiriert wurde.

Insgesamt sind drei Spiele auf dem neuen Nintendo-Handheld vorinstalliert. Neben Super Mario Bros. lässt sich auch Mario Bros.: The Lost Levels und Ball spielen. Bei Letzterem handelt es sich um eine Variante des LCD-Jonglierspiels aus dem Jahre 1980. Diesmal jedoch mit dem Nintendo-Klempner in der Hauptrolle. Die Darstellung übernimmt ein 2,36 Zoll großer LCD.

Des Weiteren ist es möglich Spielstände abzuspeichern. Die Steuerung erfolgt über ein D-Pad. Außerdem kann über die Taste “TIME” zu einer Uhr im Super-Mario-Design gewechselt werden. Hier läuft Mario unter anderem durch bekannte Level der Videospielreihe. Zudem passt sich die Uhr bei ihrem Aussehen der aktuellen Tageszeit an. Somit lässt sich der Game & Watch auch problemlos als Schreibtischuhr oder Ähnliches nutzen. Falls dann unerwarteterweise einmal Langeweile aufkommen sollte, stünde immer eine Beschäftigung bereit. Aktuell ist das Game-&-Watch-Handheld für rund 60 Euro im Handel erhältlich.

Zudem erfreut sich die Nintendo Switch weiterhin großer Beliebtheit. Der Spieleschmiede ist es gelungen, im Oktober 2020 mehr als 735.000 Exemplare der Konsole an die Frau beziehungsweise den Mann zu bringen. Somit scheint man sich trotz der derzeit geringen Aufmerksamkeit weiterhin gegen die Konkurrenz behaupten zu können. Allerdings bleibt abzuwarten, ob das Interesse an der Switch aufgrund der neuen Generation von Sony- und Microsoft-Konsolen in Zukunft stabil bleiben wird.