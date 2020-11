PlayStation 5: MediaMarkt und Saturn melden massive Lieferschwierigkeiten

Aktuell scheint es für alle Vorbesteller der PlayStation 5, die bei MediaMarkt, bzw. Saturn erfolgreichen waren, nicht gut auszusehen. Wie jetzt bekannt wurde, verschicken die Elektrohändler an eine Vielzahl von Kunden E-Mail-Benachrichtigungen, um sie darüber zu informieren, dass die PS5 nicht pünktlich zum 19. November 2020 zur Verfügung stehen wird. Als Grund nennen die Unternehmen die konstant hohe Nachfrage. Somit scheinen trotz rechtzeitiger Vorbestellung einige Gamer zunächst leer auszugehen.

Des Weiteren ist unklar, wie lange die Kunden auf ihre Konsole warten müssen. Zwar steht der Einzelhändler laut eigenen Aussagen permanent in Kontakt mit dem Hersteller, jedoch gibt es derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wann mit Nachschub zu rechnen ist. Zudem ist nicht bekannt, welche Vorbesteller es treffen wird. Selbst Gamer, die mit als Erstes eine Konsole bestellt haben, sind von den Lieferschwierigkeiten betroffen.

Somit scheinen lediglich GameStop- und Amazon-Kunden dem 19. November 2020 entgegen zu fiebern. Wobei sich GameStop in jüngster Vergangenheit zu Wort meldete und nochmals bestätigte, dass alle Kunden des Videospiele-Händlers ihre PS5 am Veröffentlichungstag in den Händen halten werden. Lediglich Gamer, die mehrere Konsolen bestellt haben, erhalten zunächst nur eine.

Es bleibt weiterhin spannend, wie viele Konsolen tatsächlich am 19. November zur Verfügung stehen werden und bei den Vorbestellern ankommen. Aufgrund der immensen Größe der Konsole könnte es in Ballungsgebieten ebenfalls zu Verzögerungen bei den Versanddienstleistern kommen. Gerade in Bezug auf die weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Engpässen. Aber auch durch das vermehrte Onlineshopping liegt die Anzahl der verschickten Pakete weit über dem, was die Paketboten im Vorjahr zu bewältigen hatten.