Erste Hands-Ons der PlayStation 5: Wie laut ist die neue Sony Konsole wirklich?

Auch wenn es noch ein paar Wochen dauert, bis die neue PlayStation 5 offiziell erhältlich ist, waren schon jetzt einige japanische Content Creator in der Lage, die neue Sony-Konsole auszuprobieren. Anlässlich der YouTube Gaming Week konnte unter anderem HikakinGames die PS5 erstmals ausprobieren. In diversen Video-Reviews zeigen die Japaner neben dem Gameplay von Devil May Cry oder Godfall auch das Handling des neuen DualSense-Controllers sowie erste Eindrücke der Lautstärkeentwicklung der kommenden Konsole. Informationen zur aktualisierten Benutzeroberfläche der PS5 gibt es bislang jedoch noch nicht. Hier hüllt sich Sony weiterhin in Schweigen.

Aktuell ist davon auszugehen, dass bei der Next-Gen-Konsole ein Lüfter von rund 200 bis 240 mm zum Einsatz kommt. Dieser soll laut den Content Creators kaum hörbar sein. Auch die Tasten des neuen Gamepads lassen sich weitestgehend geräuschlos betätigen. Somit scheint Sony bei der PlayStation 5 an diversen Stellschrauben gedreht zu haben und sorgt so für einen leisen Betrieb der Konsole. Ob sich dies jedoch nach längerer Nutzung ändern wird bleibt zunächst abzuwarten. Ebenfalls wird die Zukunft zeigen, ob die Ergebnisse der japanischen Tester identisch mit der Retail-Version der PS5 sein werden.

Nichtsdestotrotz sind die neuesten Erkenntnisse aus Japan äußerst erfreulich für alle Vorbesteller der PlayStation 5. Somit bestätigten sich die im Vorfeld geäußerten Bedenken bezüglich der Betriebsgeräusche zunächst nicht. Dies dürfte aber auch an der im Vergleich zum Vorgängermodell großen Bauweise liegen. Mit rund 390 mm x 104 mm x 260 mm ist die PS5 wesentlich größer als die PS4, wie die Renderbilder des Twitter-User keisawada zeigen.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen sein sollte und sich pünktlich zum Release der PlayStation 5 eine der heißbegehrten Konsolen sichern möchte, wird leider mit großer Wahrscheinlich leer ausgehen. Derzeit ist die PS5 restlos vergriffen. Amazon, Media Markt und Saturn gaben bereits bekannt, dass es vorerst keine weitere Möglichkeit geben wird, eine PlayStation 5 vorzubestellen.