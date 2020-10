PlayStation-5-Vorbestellungen: Jetzt meldet sich auch GameStop zu Wort

Wie Hardwareluxx bereits berichtet hatte, kommt es bei den PlayStation-5-Vorbestellungen zu zahlreichen Problemen. Unter anderem nahmen Händler mehr Vorbestellungen an, als Konsolen zur Verfügung standen. Außerdem wurden Bestellungen mittlerweile storniert, bei denen mehr als eine Konsole im Warenkorb lag. Dies betraf nicht nur Kunden von kleinen Händlern, sondern auch Spieler, die im Media Markt, bzw. Saturn zugegriffen hatten. Somit ist es nicht verwunderlich, dass viele Vorbesteller besorgt sind, ob die neue Sony-Konsole trotz bestätigter Vorbestellung am 19. November 2020 ankommen wird.

Jetzt können zumindest alle GameStop-Kunden aufatmen: Das Unternehmen hat in einer Pressemitteilung klar gemacht, dass alle Kunden ihre vorbestellte PlayStation 5 pünktlich erhalten werden. Die einzige Ausnahme, die hier gemacht wird, ist bei Kunden, die mehr als eine Konsole bestellt haben. Diese werden nach aktuellem Stand am Releasetag lediglich eine PS5 erhalten. Weitere Sony-Konsolen dürften dann erst wieder in 2021 folgen.

Somit scheinen derzeit sowohl GameStop- als auch Amazon-Kunden eine rechtzeitige Lieferung der PlayStation 5 zu erhalten. Für alle, die sich eine Konsole im Media Markt, Saturn oder bei Euronics gesichert haben, ist aktuell noch Daumen drücken angesagt. Zu optimistisch sollte man allerdings nicht sein. Euronics gab bereits bekannt, dass man bis Weihnachten alle Vorbesteller mit einer entsprechenden Konsole versorgen möchte – was aufgrund der geringen Verfügbarkeit jedoch ein schweres Unterfangen werden dürfte. Zwar sind mit den vielen Stornierungen der Mehrfachvorbesteller wieder einige Konsolen verfügbar, jedoch soll bereits in den nächsten Tagen die dritte Welle der PS5-Vorbestellungen anlaufen. Dabei ist zu beachten, dass alle kommenden Bestellungen laut dem Leaker Roberto Serrano erst Ende Dezember, bzw. Anfang Januar 2021 ausgeliefert werden. Nur wer am 17. September 2020 eine PlayStation 5 ergattern konnte, soll seine Konsole pünktlich zum Release erhalten.

